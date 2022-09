Byl to zářez, nechápu, že rozhodčí neviděl penaltu, zlobil se vyzutý Kalabiška

Tenhle pocit křivdy zůstane ve fotbalistech Slovácka ještě dlouho. V utkání Konferenční ligy v Kolíně nad Rýnem srovnali ve druhé půli dvěma góly bleskově na 2:2 a mohli jít i do vedení, kdyby pro ně rozhodčí odpískal penaltu. "Byl to faul," měl jasno kouč Martin Svědík i faulovaný Jan Kalabiška. Místo toho za chvíli foukl sudí pokutový kop na druhé straně a zlomené Slovácko padlo nakonec 2:4.

Kolín nad Rýnem (od našeho zpravodaje) - Hosty nadzvedly výroky ukrajinského rozhodčího Aranovského několikrát už v první půli.

Hned po několika desítkách vteřin utkání se měl za surový zákrok na Mihálika pakovat z trávníku Duda. Slovák ale od arbitra místo červené viděl jen žlutou kartu.

I další červený přestupek na Trávníka ohodnotil sudí jen mírnější barvou.

A při brance domácích na 2:0 se borci Slovácka hněvali, že neodpískal faul, když skórující Dietz odstrčil rukama Hofmanna.

To klíčové však přišlo po změně stran. Moravané nejprve dvěma trefami vyrovnali a mohli soupeře dorazit. Kalabiška ale ve velké šanci brankáře neprostřelil i kvůli zákroku domácího obránce, který ho při něm dokonce připravil o obuv.

"Sjel mi nohou po kotníku, vyzul mi kopačku. Nechápu, jak to rozhodčí mohl nevidět," zlobil se Kalabiška. "Byl to zářez," nebral si servítky střelec prvního gólu Slovácka.

Stejně jako Kalabiška viděl situaci i trenér Martin Svědík. "Jsem hrozně zklamaný. Tou šancí se lámal zápas. Byl to faul, jsem o tom přesvědčený. Kalabiška si sám nesundá botu," měl jasno kouč. "Na takové úrovni že se to nepískne, to je velice smutné," čílil se Svědík.

Jen o pár chvil později naopak Aranovskij před brankou Slovácka střet Hofmanna s Ljubicicem jako penaltu posoudil. "Na druhé straně se nenechal tolik pobízet," utrousil kouč z Uherského Hradiště na adresu rozhodčího.

Sám faulovaný pokutový kop proměnil a soupeře zlomil, pak přidal ještě jednu trefu. "Mám hořkou příchuť z rozhodování těch věcí," posteskl si Svědík.

Český tým tak má ve skupině D ze dvou utkání jeden bod za remízu 3:3 doma s Partizanem Bělehrad.