Video: Odveta zázrak nepřinesla, ale šest gólů ano. Bohemians podlehli Bodö/Glimt

Fotbalisté Bohemians 1905 podlehli v domácí odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy Bodö/Glimt 2:4 a v součtu s úvodní prohrou 0:3 z minulého týdne v soutěži skončili. Utkání se odehrálo na stadionu pražské Sparty na Letné, jelikož Ďolíček je pro evropské poháry nezpůsobilý.

Norský tým poslal do vedení Sondre Sörli, za domácí srovnal Jan Matoušek, ale v závěru úvodního dějství udeřili opět hosté zásluhou Farise Moumbagny. Po změně stran vyrovnal Antonín Křapka, Albert Grönbaek a střídající Adam Sörensen však Bodö/Glimt zařídili vítězství.

Některý z norských týmů vyřadil českého soupeře v pohárech ve druhé sezoně po sobě, loni v létě nestačila Sparta rovněž ve 2. předkole EKL na Viking Stavanger. Bodö/Glimt se v dalším dvojzápase utká s Pjunikem Jerevan.

"Odehráli jsme daleko lepší utkání než v Bodö, přesto je výsledek v podstatě totožný. V úvodu jsme měli možnosti vstřelit první branku, která by byla klíčová k tomu, abychom výsledek dvojzápasu trochu zdramatizovali. Přesto jsme z rychlého protiútoku po naší hloupé ztrátě inkasovali," řekl trenér Pražanů Jaroslav Veselý na tiskové konferenci.

Utkání začalo symbolicky v 19:05. Bohemians zahrozili už ve čtvrté minutě po rohovém kopu, osamocený Křapka však před brankou nedosáhl na hlavičku jednoho ze svých spoluhráčů. Po téměř čtvrthodině hry se osmělili i hosté, Köstl ale včasným skluzem zabránil Saltnesovi v zakončení a Bergovu dělovku z dálky vyrazil gólman Reichl.

Hosté skórovali ve 22. minutě po rychlém brejku. Moumbagna na sebe upoutal pozornost dvou stoperů a nahrál nabíhajícímu Sörlimu, jehož přízemní střela zapadla na zadní tyč.

Krátce poté Beran z hranice vápna přestřelil, ale v 26. minutě Vršovičtí srovnali, když se Matoušek před brankou natáhl a zužitkoval Hálovu přihrávku. Bohemians vstřelili v evropských pohárech první gól od 1. října 1987, kdy Pavel Chaloupka skóroval proti belgickému Beverenu. Od té doby až do minulého týdne v pohárech nehráli, do pohárů se po 36 letech vrátili díky nečekanému čtvrtému místu z minulé ligové sezony.

"I v předešlých zápasech jsem pracoval dobře, akorát jsem ty situace řešil blbě. Mohl jsem mít o dva tři góly víc, kdybych je proměnil, to už je ale za mnou. Tuhle situaci jsem potřeboval, jsem rád, že mi to Hális (Hála) perfektně dal. Věřím, že gól mi pomůže do ligové sezony a domácího poháru," řekl Matoušek.

Bodö/Glimt si vzalo vedení zpátky ve 42. minutě. Moumbagna si naběhl mezi Dostála a Křapku a prostřelil vyběhnutého Reichla.

Domácí srovnali v 55. minutě: Hálův centr propadl až na zadní tyč a Křapka míč jemně tečoval. Lídr norské ligy se opět prosadil v 78. minutě, Bergův centr z rohu usměrnil do sítě hlavou Grönbaek, který se trefil i v úvodním vzájemném duelu. O 10 minut později stanovil konečný výsledek po další standardce střídající Sörensen.

Bohemians prohráli v pohárech pátý z posledních šesti zápasů, Bodö/Glimt venku v pohárech zvítězilo po 10 utkáních.

Na Letnou zavítalo 12.089 diváků, vyšší návštěvu na domácí soutěžní zápas zažili Bohemians naposledy v srpnu 1999 v lize proti vršovickému rivalovi Slavii (12.983 fanoušků).

"Chtěl bych poděkovat našim fanouškům za skvělou atmosféru. Jestli je někdo vítězem tohoto dvojzápasu, tak to jsou naši fanoušci, ať už za to, co předvedli na výjezdu v Norsku, nebo jak se k tomu postavili dnes, ať už během zápasu nebo po něm. Ještě bych chtěl poděkovat Spartě, že nám umožnila azyl. Servis, který jsme tady dostali, byl na skvělé úrovni," prohlásil Veselý.

Bohemians Praha 1905 - Bodö/Glimt 2:4 (1:2)

Branky: 26. Matoušek, 55. Křapka - 22. Sörli, 42. Moumbagna, 78. Grönbaek, 87. Sörensen. Rozhodčí: Birsan - Ghinguleac, Tunyogy (všichni Rum.). ŽK: Beran, Hála, Köstl, Prekop - Berg. Diváci: 12.089. První zápas: 0:3, postoupilo Bodö/Glimt.

Bohemians: Reichl - Köstl (90. Mužík), Křapka, Hybš - Dostál, Hála (69. Kozák), Hůlka, Beran (90. Jindřišek), Kovařík - Puškáč (60. Prekop), Matoušek (69. Hrubý). Trenér: Veselý.

Bodö/Glimt: Haikin - Sjövold (71. Wembangomo), Moe (71. Lode), Björtuft, Björkan - Saltnes (70. Fet), Berg, Grönbaek - Sörli, Moumbagna (85. Espejord), Pellegrino (79. Sörensen). Trenér: Knutsen.