"Tohle už opakovat nebudeme." Šéf UEFA uznal, že ME po celé Evropě je nespravedlivé

Fotbalové mistrovství Evropy už se v budoucnosti nebude konat v několika zemích po celém kontinentu. V rozhovoru pro BBC to prohlásil předseda UEFA Aleksander Čeferin, podle kterého je formát pro některý týmy nespravedlivý.

Konání šampionátu napříč Evropou prosadil Čeferinův předchůdce Michel Platini. Euro, které v neděli vyvrcholí finálovým zápasem mezi Anglií a Itálií na londýnském stadionu Wembley, se hrálo v jedenácti zemích.

Podle Čeferina jde však o zbytečně komplikovaný formát. "Už bych to nepodpořil. Je to příliš náročné a pro některé týmy nespravedlivé, protože jeden musí cestovat deset tisíc kilometrů a další jen tisíc kilometrů," řekl slovinský funkcionář.

"Navíc to není spravedlivé ani vůči fanouškům, protože jeden den jsou v Římě a další v Baku, kam letí čtyři a půl hodiny. Byl to zajímavý nápad, ale náročný na organizaci. Myslím, že už to opakovat nebudeme," prohlásil.