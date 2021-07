Fandíte, máte padáka. Angličanku prozradily kamery ve Wembley, přišla o práci

Nina Farooqiová je po triumfu Anglie v semifinále fotbalového Eura bez zaměstnání. Sedmatřicetiletá fanynka se totiž z práce omluvila kvůli zdravotním potížím, jenže pak zamířila do Wembley na utkání proti Dánsku. Všechno prasklo, když ji zabrala kamera, jak bouřlivě slaví gól svého týmu.

Obrázky, jak Farooqiová jásá ve 39. minutě, když Anglie vyrovnala na 1:1, obletěly celý svět. Cestu si našly i k jejím šéfům. A ti nevěřili vlastním očím, protože jejich zaměstnankyně se z práce "ulila" s tím, že jí není dobře.

Takže zatímco ve středu večer se zalykala štěstím z fotbalového úspěchu, druhý den ráno přišlo vystřízlivění, když jí nadřízení oznámili, že dostala padáka. "Mám teď smíšené pocity. Jsme ve finále, jsem z toho ještě pořád nadšená, ale taky jsem přišla o práci," vyprávěla Farooqiová deníku The Telegraph.

Na utkání se dostala díky kamarádce, která vyhrála vstupenky v práci. "Věděla, jak moc chci na ten zápas jít. Nikdy bych tohle neodmítla," přiznala nyní už bývalá pracovnice firmy, která se zabývá produkováním digitálního obsahu.

"Tohle tu nebylo od roku 1996. Pořád si pamatuju, jak tehdy Gareth Southgate nedal penaltu a já brečela doma na gauči," připomněla memento z posledního evropského šampionátu v Anglii, kdy současný kouč Albionu selhal v semifinále při penaltovém rozstřelu s Německem. "Fanoušek ve mně to nemohl udělat. Fotbal je můj život," vysvětlovala Farooqiová, proč se vydala na stadion na úkor povinností.

Když se o přestávce po první půli podívala na telefon, tušila, že je zle. "Byly jsme ve všech zprávách, moje tvář se objevila na obrazovkách po celém světě. Mám kamarády v Americe i v Austrálii a hned mi psali, že mě viděli. Moje racionálnější část mi říkala: Ale ne, snad mě to nedostihne…"

Jenže právě to se stalo. "Šéfové říkali, že mě na zápase viděli, a já jsem jim upřímně řekla, proč jsem to udělala. Ale neměli pro to vůbec pochopení," posteskla si Farooqiová.

"Trošku mě to mrzí, nikdo nechce být vyhozený z práce, ale na druhou stranu bych litovala i toho, že jsem o utkání přišla. Udělala bych to znovu," přiznala.

Věrná fanynka se živí i jako fotografka na volné noze a pomáhá vyrábět videa ze zápasů nižších fotbalových soutěží. A právě přátelé z tohoto prostředí ji podpořili. "Byli neskuteční. Už se těším, až s nimi budu sledovat finále," prohlásila Farooqiová.