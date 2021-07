Kdo je se mnou a kdo proti? Dán, který rozesmutnil Česko, popsal boj s barvoslepostí

Dánský reprezentant Thomas Delaney popsal, jaké je to hrát s barvoslepostí. Je jediným aktivním profesionálním fotbalistou, který toto omezení přiznal.

"Jak ho mohl nevidět?!" Fanoušci u obrazovek mnohdy naříkají, když fotbalista vyřeší situaci na trávníku jinak, než jak si představovali. Například přihrávkou špatnému hráči.

Přímo na hřišti je ale všechno složitější - žádná ptačí perspektiva, minimum času na rozhodnutí. Ještě těžší to má 29letý defenzivní záložník Delaney, který trpí barvoslepostí. Při špatné kombinaci dresů se mu může stát, že si parťáka splete s protihráčem.

O svém problému poprvé promluvil po přípravném klání Dánska s Mexikem (2:0) pár dní před mistrovstvím světa 2018 v Rusku.

Zavolal tehdy do studia dánské veřejnoprávní stanice DR P3, aby podpořil fanouška, který měl ve zmíněném zápase kvůli barvosleposti problém rozlišit dresy hrajících celků.

"Jmenuji se Thomas. Jsem barvoslepý a tohle se stává. Zrovna nedávno na hřišti pro mě bylo těžké rozlišit, kdo hraje a se mnou a kdo proti mně," vykládal Delaney.

Když se ho moderátoři zeptali, za koho hraje, odpověděl: "Za dánský národní tým."

Ihned tím vyvolal rozruch. Na světě žije asi 350 milionů barvoslepých lidí, ale profesionální fotbalisté se k nim zpravidla nehlásí.

"Delaney je prvním aktivním elitním hráčem, který to veřejně udělal," řekla stanici BBC Kathryn Albany-Wardová, zakladatelka britského spolku rozšiřujícího povědomí o barvosleposti. "Nevím, jestli si uvědomuje, co to znamená. Většina fotbalistů o tom nemluví, protože se bojí, že tím negativně ovlivní svoji cenu."

Delaney těžko rozlišuje hlavně zelenou a červenou. Ano, barvu, kterou Dánsko často obléká.

Když tedy Seveřané v červeném naskočili před lety proti Mexiku v zeleném, Delaney měl problém. Nemohl se orientovat ani podle trenýrek, protože oba týmy vytáhly bílé.

"Takže jsem prostě koukal na obličeje," líčil záložník. "Ale musel jsem to dělat hodně rychle, abych neztratil míč. Když máte hráče přímo před sebou, rozlišíte je docela snadno, ale pokud jsou dál, už je to docela těžké."

Nečekané přiznání vedlo k tomu, že na mistrovství v Rusku se Dánové a Australané dohodli, že do vzájemného souboje nastoupí v náhradních sadách dresů, aby Delaney nebyl znevýhodněný. Ten pak soupeři děkoval: "Klidně si mohli zvolit jinou barevnou kombinaci a použít to proti mně."

Zdá se, že Delaney svým odhalením ani nesnížil svou hodnotu na trhu. V průběhu světového šampionátu se jeho cena zvýšila na 27 milionů eur (asi 700 milionů korun) a na této úrovni zůstala asi rok. Alespoň podle webu Transfermarkt.

Momentálně už Delaney stojí méně, přeci jen mu brzy bude třicet, ale stále patří k deseti nejhodnotnějším dánským fotbalistům.

Na uplynulém Euru byl středopolař bundesligového Dortmundu oporou mužstva. Naběhal přes 50 kilometrů, což ho v reprezentaci zařadilo na čtvrté místo, a za aktivitu dostal odměnu v podobě čtvrtfinálového gólu. Česko rozesmutnil přesně mířenou hlavičkou a pomohl k výhře 2:1.

Barvoslepostí trpí také bývalý irský reprezentant Matt Holland, který momentálně pracuje v médiích.

"Obecně jsem byl v zápasech v pohodě, ale občas jsem s tím bojoval, třeba když soupeř nastoupil v podobných barvách," popsal svou zkušenost. "Nejhorší bylo, že mi rozhodnutí trvalo o zlomek vteřiny déle, protože jsem se musel ujistit, že nahrávám spoluhráči."