Svět se baví "šokující" předpovědí: Euro vyhrají Češi, ve finále přestřílí Dánsko

Vyhraje Anglie, Francie nebo snad Belgie? Zahraniční média se hemží predikcemi k právě začínajícímu fotbalovému mistrovství Evropy, jedna z předpovědí ovšem vyčnívá: podle společnosti Sportradar vyhrají Euro Češi.

Česká radost v kvalifikaci ME 2020 Česko - Černá Hora. | Foto: Reuters

Ve finále šampionátu Souček a spol. porazí Dánsko 3:2. Tak zní predikce od renomované společnosti Sportradar, která nasimulovala průběh nadcházejícího šampionátu.

Její závěr není žádným výkřikem do tmy, žádným proroctvím legendární věštící chobotnice Paula. Společnost tvrdí, že využila široké spektrum technologií a počítačových modelů, zpracovala miliony datových údajů z posledních dvaceti let.

"Fotbal je nepředvídatelný. Je to jedna z věcí, která se nám na této hře nejvíce líbí, ale jen málo fanoušků by dalo do finále Česko a Dánsko," říká Werner Becher, regionální generální ředitel Sportradaru pro Evropu, Střední východ a Afriku a Latinskou Ameriku.

Výsledky předpovědi záhy převzala světová média. O potenciálním triumfu českého týmu referovala například i Al-Džazíra, arabská televizní stanice se stovkami milionů diváků. Zpravodajský web Burnley Express zase spatřuje v Matěji Vydrovi, který obléká dres tamního fotbalového klubu, strůjce překvapivého vítězství svěřenců trenéra Šilhavého.

Analýza společnosti Gracenote Sports, která mimo jiné pravidelně odhaduje výsledky na olympijských hrách, ovšem už tak příznivá není. Podle ní mají největší procentuální šance na vítězství na fotbalovém mistrovství Evropy Belgičané. Za nimi následují Anglie, Francie, Španělsko, Itálie a Portugalsko. Češi údajně nepostoupí ze skupiny.

Belgie s Anglií mají čtrnáctiprocentní šanci na zisk titulu, zatímco českému týmu dává jen jedno procento. Hůř jsou na tom pouze Maďarsko, Slovensko, Finsko a Severní Makedonie.

Na postup do vyřazovacích bojů mají Češi podle Gracenote padesátiprocentní šanci, což je nejméně ze skupiny D. Naopak Angličanům analýza dává 97 procent, velkou šanci na osmifinále mají i Španělsko, Nizozemsko, Itálie, Dánsko a Belgie.

Šampionát se poprvé v historii bude hrát po celém kontinentu, hostit ho bude 11 různých zemí. Evropské zlato obhajuje Portugalsko. Stejně jako před pěti lety, kdy došlo k rozšíření počtu účastníků, se na mistrovství představí 24 týmů, které jsou rozděleny do šesti základních skupin po čtyřech mužstvech. Do osmifinále projdou první dva celky z každé skupiny a nejlepší čtveřice z třetích míst.

Mistrovství startuje v pátek večer utkáním Turecko - Itálie, online přenos můžete sledovat ZDE.