"Neuvěřitelný zákrok, důležitější než chycená penalta." Kouče Francie nadchl gólman

Už to vypadalo, že Francie v poslední minutě přijde v kvalifikaci o postup na ME 2024 o důležitou výhru v Irsku. Míč z hlavy Nathana Collinse letěl do brány, když se najednou zázračně vymrštila ruka gólmana Mikea Maignana a uchránila vicemistrům světa vítězství 1:0. "Neuvěřitelný zákrok," rozplýval se kouč Francie Didier Deschamps.

Maignan se stal novou francouzskou jedničkou poté, co Hugo Lloris po loňském stříbrném mistrovství světa v Kataru ukončil reprezentační kariéru. Sedmadvacetiletý gólman AC Milán odstartoval kvalifikaci o postup na Euro 2024 výtečně. Při úvodní domácí výhře 4:0 nad Nizozemskem zneškodnil penaltu, v Dublinu se blýskl především proti hlavičce Collinse po rohu v závěru. "Maignan réalise un arrêt spectaculaire, réflexe. Il lit l'orientation du joueur qui met la tête"@chrislollichon décrypte l'arrêt réflexe du gardien des Bleus 🇫🇷 pic.twitter.com/V2rb62pWUa — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 28, 2023 "Neuvěřitelný zákrok, víme, že Mike takové umí. Má obrovské kvality, fyzické parametry i správnou mentalitu. V pátek chytil penaltu, ale tohle bylo mnohem důležitější," sypal komplimenty Deschamps. "Nikdy jsem o něm nepochyboval. Je to skvělý lídr a skvělý hráč," pokračoval čtyřiapadesátiletý trenér. Utkání rozhodl v 50. minutě obránce Benjamin Pavard výstavní střelou z dálky, jinak ale Irové drželi s favoritem krok. "Udělali jsme všechno, co bylo potřeba k vítězství. Ten úžasný zákrok na konci byl skoro stejně důležitý jako gól," vracel se Deschamps ke klíčovému okamžiku. Také jeho protějšek Stephen Kenny ocenil Maignanovu reakci: "Byl to zákrok z jiného světa," musel uznat stratég poražených. "Jsme zklamaní, že jsme nezískali aspoň bod," litoval irský kouč. Naopak ho potěšilo, jak domácí ubránili hvězdného útočníka a nového kapitána "Les Bleus" Kyliana Mbappého. "Dívali jsme se na posledních dvacet zápasů Francie a ani v jednom nebyl Mbappé, kterého jsem volil jako nejlepšího hráče světa, takhle nevýrazný. To jsem opravdu nikdy neviděl," prohlásil Kenny. Soupeře za pevnou defenzivu pochválil i Deschamps. "Odvedli skvělou práci. V pátek jsme dali čtyři góly, ale tady jsme nebyli moc nebezpeční, což vypovídá o práci irské obrany. Byly to dva různé zápasy," uvedl trenér světových šampionů z roku 2018. "Jsme se vstupem do kvalifikace spokojení, je tady hodně pozitiv. Získali jsme šest bodů, dali jsme pět gólů a žádný nedostali. Měli jsme náročný program. Irský tým v pátek nehrál, byl čerstvý a fanoušci ho hnali dopředu," zmínil Deschamps.

