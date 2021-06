Modrič seřval spoluhráče za nepochopitelné přezouvání. Rebič to psychicky neunesl

Epická, mimozemská bitva. Osmifinálový souboj mezi Chorvatskem a Španělskem (3:5 v prodloužení) vstoupil do historie. Pouze v jednom zápase mistrovství Evropy padlo více branek: před šedesáti lety, v semifinále mezi Jugoslávií a Francií (5:4).

Luka Modrič nedovede chorvatskou reprezentaci k medailím na mistrovství Evropy. Úřadující vicemistři světa prohráli ve fantastickém zápase se Španělskem 3:5 poté, co na začátku prodloužení Oršič a Kramarič zahodili dvě velké šance a Chorvaté následně sami dvakrát inkasovali.

Balkánci sice vedli od 18. minuty po vlastním góle Pedriho, ale vlastními chybami Španělům nabídli minimálně dvě branky. Zní to jako klišé, minely k fotbalu patří, ale co v pondělí večer předvedli Gvardiol a především Rebič, to doběla vytočilo i kapitána záložníka Realu Madrid.

Pomalu končila čtvrtá desetiminutovka zápasu, když se Ante Rebič rozhodl přezout si kopačky. S výměnou obuvi si dal načas, strávil nad ní více než tři minuty. A právě v oslabení Chorvaté inkasovali vyrovnávací branku na 1:1.

"Kapitán Modrič se na svého spoluhráče obořil a žádal ho o vysvětlení. Rebič to následně schytal i od trenéra Daliče. Útočník AC Milán odcházel do kabiny rozladěný a evidentně emočně zkolaboval," tvrdí reportéři ze španělské Marcy.

Pro Chorvaty byl hloupý gól o to bolestivější, že Rebič v tu chvíli nemusel ani v sestavě být. Pokud by měl negativní test na koronavirus Ivan Perišič, téměř jistě by hrál on. Muž ve výborné fazoně, kterou ostatně demonstroval i českému národnímu týmu.

Jenže Perišič je v karanténě a Zlatko Dalič vybíral ze tří variant: Rebič, Oršič, Bekalo. K obsazení postu levého křídla dokonce mezi fanoušky proběhlo malé referendum, ve kterém si většina přála Oršiče. Jenže kouč hlas národa nevyslyšel.

A dal šanci Rebičovi, možná pro jeho úctyhodnou sezonní bilanci v italské Serii A: ve 27 zápasech nastřílel 11 branek a připsal sedm asistencí. Nakonec to byl silnější důvod než ten, že osmadvacetiletý útočník není zrovna ztělesněnou disciplínou - v dubnu si například postál dva zápasy za to, že při porážce v Neapoli nadával rozhodčímu, že je jeho matka prostitutka.

Aby toho nebylo málo, před třetím španělským gólem se devatenáctiletý obránce Gvardiol příliš dlouho občerstvoval s lahví vody, soupeř toho využil a rychle rozehrál, před nešťastného Gvardiola se prodral Torres a skóroval.

Zápas plný zvratů ale zdaleka nekončil. V 85. minutě snížil střídající Oršič a v nastaveném čase srovnal Pašalič. Španělé si v prodloužení vzali dvoubrankové vedení zpět, ale chorvatští válečníci se stále nevzdávali. "Jestli se z toho dostanou, potom jsem Dumbo (slůně z legendární kreslené pohádky). Ou, počkejte minutu," krotil Gary Lineker vlastní status na Twitteru po tom, co Chorvati hned po rozehrání mohli snížit.

Jenže nesnížili a s turnajem se rozloučili. Přesto Modrič ještě jednou stihl dokázat, že je nejen skvělým fotbalistou, ale i obrovskou osobností. "Po zápase pozdravil španělské hráče a šel na tribunu utěšit svoje děti. Don Luka Modrič, génius," napsala o něm s obdivem Marca.