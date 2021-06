Problémy Čechů před osmifinále: Kapitán se zranil, letadlo kvůli poruše neodcestovalo

Kvůli technickým problémům letadla čeští fotbalisté dopoledne neodcestovali do Budapešti k nedělnímu osmifinále mistrovství Evropy s Nizozemskem. Navíc se zranil kapitán Vladimír Darida.

Reprezentanti museli pozměnit program a tradiční předzápasový trénink neabsolvovali v dějišti utkání, ale v poledne na Strahově. Do maďarské metropole vyrazí tým až vpodvečer. Novináře o tom informoval tiskový mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

Záložník Alex Král na twitteru uvedl, že za odložení cesty mohla omylem nafouknutá skluzavka u dveří letadla.

"Zažil jsem zpoždění letu, přesunutí také, dokonce i zrušení kvůli koronaviru. Ale neodletět kvůli omylem nafouknuté skluzavce, to je poprvé," napsal Král.

To však reprezentační mluvčí vyvrátil. "Za zrušením letu nebyla omylem nafouknutá skluzavka, ale technické problémy se zavřením dveří letadla," řekl novinářům Šedivý.

Český celek měl do Budapešti odletět v 10:30 a odpoledne si pak v Puskás aréně, kde se bude utkání hrát, zatrénovat. Nakonec ale svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého absolvovali závěrečnou přípravu na zápas ještě v Praze, kde mají během Eura základnu. Tým musel posunout také tiskovou konferenci, která proběhne až po příletu do Budapešti. Původně se měla uskutečnit v 15:45.

Reprezentace si během turnaje najala letadlo od soukromé zahraniční charterové společnosti. Hráči si zatím stroj pochvalovali s tím, že na palubě mají zvýšený komfort a cítí se tam dobře.

Mužstvo během Eura k zápasům létá z Prahy, kde má základnu. Původně mělo mít kemp v Edinburghu, ale kvůli hrozbě karantény pro celý tým i v případě pouze jednoho pozitivního testu na koronavirus ho vedení na poslední chvíli zrušilo. První dva duely ve skupině odehrál český celek v Glasgow, v úterý proti Anglii nastoupil v Londýně.

Do Budapešti už podle reprezentačního fanklubu v pět hodin ráno vyrazili vlakem první čeští fanoušci. Puskás aréna může být jako jediná ze všech 11 hostitelských stadionů Eura zcela zaplněna a národní tým na rozdíl od předchozích zápasů ve skupině poženou vpřed tisíce příznivců.

Utkání začíná v neděli v 18:00.

Zatím není jasné, zda do něj nastoupí Darida. Český kapitán se zranil a chyběl na dnešním předzápasovém tréninku. O jaké zranění se jedná, vedení reprezentace nespecifikovalo.

"Vladimír Darida se zranil na včerejším tréninku a z toho důvodu chybí na dnešním oficiálním tréninku. Je v péči lékařů a fyzioterapeutů. O jeho zítřejším startu v zápasu se teprve rozhodne," řekl novinářům mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

Darida patří ke klíčovým hráčům reprezentace a v poslední době plní roli kapitána týmu. Ve všech třech zápasech skupiny na Euru nastoupil v základní sestavě. Proti Skotsku a Chorvatsku odehrál 86 minut, proti Anglii 63 minut.

S 75 reprezentačními starty je Darida jednoznačně nejzkušenějším hráčem v české nominaci na Euru. Pokud by ho zranění do zápasu nepustilo, v sestavě by ho mohl nahradit Antonín Barák či defenzivněji laděný Alex Král.