Dánský dynamit je ve čtvrtfinále Eura. Seveřané uštědřili debakl Walesu

Dánský dynamit stylově oslavil památné výročí. Devětadvacet let od vítězství ve finále evropského šampionátu nad Německem fotbalisté Dánska porazili Wales 4:0 a stali se prvním čtvrtfinalistou Eura.

O úvodní dvě branky se postaral Kasper Dolberg, v závěru zpečetili jasné vítězství Joakim Mähle a Martin Braithwaite. Dánsko postoupilo mezi nejlepších osm týmů po 17 letech a v dalším utkání narazí na vítěze duelu české reprezentace s Nizozemskem.

"Ta atmosféra v Amsterodamu byla šílená. Musíme zůstat dál sebevědomí a odvážní. Ať už narazíme v další fázi na kohokoli, nebojíme se. Soustředíme se na svou hru a schopnosti," uvedl pro stránky UEFA Mähle.

Svěřenci trenéra Kaspera Hjulmanda, které před zápasem podpořil z kolapsu se zotavující záložník Christian Eriksen, porazili Wales ve třetím zápase po sobě a připsali si na turnaji druhou výhru za sebou. Stejně jako na závěr skupiny proti Rusku vstřelili čtyři branky a stali se prvním týmem v historii Eura, který se takto prosadil dvakrát za sebou. Velšané naopak neobhájí semifinálovou účast z roku 2016.

"Jediné, co k tomu říct, je, že je to zklamání. Nezužitkovali jsme příležitost, která se nám teď naskytla. Nicméně jsme bojovali a jsem na náš tým hrdý," řekl kapitán Walesu Gareth Bale.

Dánové měli na stadionu v Amsterodamu v hledišti výraznou převahu, přesto to byl jejich soupeř, který začal utkání lépe. Po deseti minutách hry se opřel do první nebezpečné střely Bale, ale jeho pokus těsně minul levou tyč.

Svěřenci trenéra Hjulmanda se sice směrem dopředu chvíli hledali, přesto se jim podařilo udeřit z první vážnější příležitosti. V 27. minutě vystřelil po rychlém přechodu do útoku Dolberg a brankář Ward neměl proti jeho přesné ráně z hranice pokutového území šanci.

Pro bývalého útočníka Ajaxu Amsterodam šlo o 30. gól, který vsítil v Aréně Johana Cruyffa, a zároveň šlo o první dánskou branku ve vyřazovacích soubojích na ME od triumfu v roce 1992. Z úspěchu se radoval i nejlepší dánský střelec na turnaji Poulsen, jehož Dolberg kvůli zranění v základní sestavě nahradil.

"Je to naprosto šílené. Ani nevím, jak se mám cítit. Je to bláznivé. Neskutečné. Jako by pro mě celý turnaj začínal," řekl Dolberg.

Autor vedoucího gólu mohl navíc o chvíli později náskok svého týmu zvýšit, tentokrát však proti jeho pokusu z bezprostřední blízkosti Ward zasáhl. Velšané, kterým se ještě před přestávkou zranil obránce Roberts, pak v první půli přečkali i další nebezpečnou střelu Mähleho, jež rozvlnila jen boční síť.

Po přestávce se však už Dánové prosadili podruhé. Dvě minuty po zahájení druhé půle odkopl Braithwaiteův centr střídající Williams nešťastně přímo na nohu Dolberga a ten druhým zásahem v utkání nasměroval svůj tým k postupu do čtvrtfinále. Nic na tom nezměnil ani protest Balea, jenž reklamoval předchozí faul Kjaera na Morrella. Oficiální twitterový účet Eura okamžitě překřtil šťastného střelce na "Kaspera Goalberga".

"Chtěli jsme to ve druhé půli zvrátit, ale inkasovali jsme po chybě podruhé a to naši další snahu zabilo," přiznal Bale. Kapitán "Draků" sice mohl snížit po Williamsově centru, ale svou hlavičku do branky nenasměroval. Neprosadil se tak ani v 15. reprezentačním duelu po sobě.

Naopak Dánové dál hrozili po rychlých brejcích a v závěru přidali ještě dvě branky. Nejprve se trefil v 88. minutě ranou pod břevno Mähle a zmar frustrovaných Velšanů, kteří dohrávali bez vyloučeného Wilsona, završil ve čtvrté minutě nastaveného času Braithwaite.

Dánsko tak výhrou 4:0 vyrovnalo druhé nejvyšší vítězství ve vyřazovací fázi ME: stejným výsledkem skončily duely Belgie s Maďarskem v roce 2016 a Španělska s Itálií čtyři roky předtím. Rekord drží Nizozemsko, jež v roce 2000 deklasovalo srbský výběr 6:1.

Mistrovství Evropy ve fotbale:

Osmifinále (Amsterdam):

Wales - Dánsko 0:4 (0:1)

Branky: 27. a 48. Dolberg, 88. Mähle, 90.+4 Braithwaite. Rozhodčí: Siebert - Seidel, Foltyn - Dankert (video, všichni Něm.). ŽK: Rodon, Moore, Brooks, Bale (všichni Wales). ČK: 90. Wilson (Wales). Diváci: 14.645 (omezený počet).

Wales: Ward - C. Roberts (40. Williams), Rodon, Mepham, B. Davies - James (78. Brooks), Morrell (60. Wilson), Ramsey, Allen, Bale - Moore (78. T. Roberts). Trenér: Page.

Dánsko: Schmeichel - Christensen, Kjaer (77. Andersen), Vestergaard - Stryger Larsen (77. Boilesen), Höjbjerg, Delaney (60. Jensen), Mähle - Damsgaard (60. Nörgaard), Dolberg (70. Cornelius), Braithwaite. Trenér: Hjulmand.