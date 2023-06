Bizarní scéna v Lisabonu. Fanoušek přiběhl k Ronaldovi a zvedl ho do vzduchu

Šokují obrázek se nabídl portugalským divákům, kteří sledovali včerejší kvalifikaci Eura s Bosnou a Hercegovinou. Během zápasu vběhl na hřiště vášnivý fanoušek Cristiana Ronalda, své modle se uklonil a fotbalovou ikonu dokonce zvedl do vzduchu.

To všechno muž stihl do chvíle, než ho odvedla ochranka. Té se vetřelec předtím elegantně vyhnul.

Ronaldo nastoupil v Lisabonu na hrotu útoku. Domácí tým vyhrál 3:0, když skóre otevřel Bernardo Silva a další dva góly vstřelil Bruno Fernandes.

Zdaleka nejzajímavějším okamžikem zápasu však bylo, když se na trávníku objevil muž s portugalskou vlajkou a padl Ronaldovi k nohám. Hvězda An-Nasru se usmívala, dokonce svého fanouška objala. Pak se však muž přikrčil, objal Ronalda kolem pasu a zvedl ho do vzduchu.

To byl pro ochranku jasný signál a fanouška si odvedla zpět do útrob stadionu. Ronaldo vzal celou situaci se stoickým klidem. Nijak ho nerozhodila a pokračoval ve hře, jako by se nic nestalo.