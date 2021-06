Chvíle hrůzy na Euru. Dánský fotbalista zkolaboval, lékaři bojují o jeho život

Dánský fotbalista Christian Eriksen zkolaboval v závěru prvního poločasu utkání fotbalového mistrovství Evropy proti Finsku a lékaři bojují o jeho život.

Zdrcení Finové sledují boj o život Christiana Eriksena v zápase Dánsko - Finsko na ME 2020 | Foto: Reuters

Zdrcení dánští fanoušci sledují boj o život Christiana Eriksena v zápase Dánsko - Finsko na ME 2020 | Foto: Reuters

Kolaps Christiana Eriksena v zápase Dánsko - Finsko na ME 2020 | Foto: Reuters

Ve 42. minutě utkání, které v Kodani zahajovalo skupinu B, vhazovali Dánové aut. Míč mířil k Christianu Eriksenovi, největší hvězdě týmu, jenže ten padl náhle bezvládně k zemi.

Hráči i rozhodčí okamžitě gestikulovali, aby přiběhli lékaři, kteří začali bojovat o život devětadvacetiletého záložníka Interu Milán včetně masáže srdce.

Na hřišti se objevila i hráčova přítelkyně Sabrina, s níž má dvě děti ve věku tři a jeden rok. Utěšovali ji brankář Kasper Schmeichel a kapitán Simon Kjaer.

Po zhruba 10 minutách Finové zamířili do kabin, po nich zdravotníci odvezli Eriksena na nosítkách. Podle nejnovějších zpráv by měl být Eriksen při vědomí a reagovat na podněty. Stanice beINSPORTS informovala, že je fotbalista ve stabilizovaném stavu a byl převezen do kodaňské nemocnice.