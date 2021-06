Chci být jako Schick. Kanonýra Kanea inspiruje gól českého útočníka, podobný už dal

Telekomunikační marketing asi bude do půl roku výrazně omezen. Reklamní operátoři by s telefonickými nabídkami služeb a výrobků mohli nově oslovovat jen ty, kteří si to výslovně přáli. Sněmovna to ve středu schválila v novele o elektronických komunikacích, která má mimo jiné urychlit zavádění vysokorychlostního internetu. Novelu nyní dostane k projednání Senát.

Dolní komora z vládní předlohy vyškrtla ustanovení, jež mělo dát Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže právo získávat provozní a lokalizační údaje z telefonů podnikatelů, které prošetřuje. Podle poslanců by tato pravomoc měla zůstat jen orgánům činným v trestním řízení.