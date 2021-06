Analýza ukázala děsivou sílu Nizozemců. Šilhavý přesto burcuje: Můžeme je pozlobit

Podle trenéra Jaroslava Šilhavého mají čeští fotbalisté v nedělním osmifinále mistrovství Evropy proti favorizovanému Nizozemsku šanci jen v případě, že se každému z hráčů povede utkání nadstandardně.

Věří, že když se mužstvo minimálně přiblíží k výkonu při březnové remíze 1:1 s Belgií, může postoupit. Bez ohledu na nadcházející vzájemný souboj často vzpomíná na zápas z Eura v roce 2004, kdy byl proti Nizozemcům coby asistent u obratu z 0:2 na 3:2.

"Holandsko je nesmírně těžký soupeř. Je to osmifinále, Holandsko je favorit, ale v tom jednom zápase se může stát cokoliv. Věřím, že naším týmovým výkonem jsme schopni tohohle favorita pozlobit a třeba ho zaskočit," řekl Šilhavý při on-line tiskové konferenci v dějišti utkání Budapešti.

"Holandsko má obrovskou sílu dopředu, my musíme hrát jako jeden tým. Musíme taky chodit dopředu, být nebezpeční. Bez toho, aby každý podal nadstandardní výkon, bychom s tímto soupeřem neuspěli," dodal Šilhavý.

Recept podle něj mohou reprezentanti hledat v březnovém utkání světové kvalifikace, v němž doma potrápili Belgičany. Lídr žebříčku reprezentací FIFA v Edenu prohrával a nakonec byl rád za remízu.

"Na ten zápas si vzpomínáme hodně dobře, byl hodně povedený z naší strany. Pokud bychom se k němu minimálně přiblížili, věřím, že bychom mohli být úspěšní," řekl Šilhavý.

Před 17 lety byl v roli asistenta Karla Brücknera u toho, když český tým v úchvatném utkání zdolal Nizozemsko 3:2 po obratu z 0:2.

"Ten zápas z Portugalska v roce 2004 nejde vymazat, bylo to úžasné. Bez ohledu na to, že zítra máme znovu Holandsko, si na to často vzpomenu. S panem Brücknerem jsem teď během turnaje nemluvil. Rozdíl je možná v tom, že v roce 2004 jsme jeli na turnaj jako mírní favorité. Teď je tomu naopak. Přáli bychom si favorita zaskočit," srovnával Šilhavý.

Kouč vymýšlí varianty bez Daridy

Nizozemci na probíhajícím Euru vyhráli všechny tři zápasy ve skupině a dali osm branek.

"Holanďani mají skvělé mužstvo. Vepředu ať už Depay, De Jong, ze strany Dumfries, uprostřed Wijnaldum, zezadu podpořené Blindem milimetrovými přihrávkami. Když jsme analyzovali jejich hru, měli v těch třech zápasech přes 30 šancí. Musíme bránit jako jeden tým, hrát účelně, s maximálním nasazením. Jinak nemáme šanci uspět," mínil Šilhavý.

Kvůli trestu za dvě žluté karty bude muset v obraně nahradit Jana Bořila. Ohrožen je také start kapitána Vladimíra Daridy, který má nespecifikované zranění.

"Ztráta kapitána je vždy bolestivá, ale budeme a musíme respektovat Vláďovo zranění. I když se to rozhodne až zítra, už vymýšlíme možné varianty," řekl Šilhavý.

"Honza Bořil nám určitě bude chybět. Nabízí se nám hned několik možností, jak jej nahradit. Ještě se rozmýšlíme, jakou variantu zvolíme. Věřím, že všichni hráči, co tu jsou, jsou hladoví, aby nastoupili a v tom zápase se předvedli," dodal devětapadesátiletý trenér.

Těší se, že si tým po měsících koronavirových omezení zahraje v Budapešti před plným stadionem.

"Fotbal se hraje pro lidi. Po dlouhé době to bude velký zápas, velký fotbal, osmifinále mistrovství Evropy s Holandskem. Věřím, že nás to ovlivní pozitivně," doplnil kouč, který získal ligový titul s Libercem a pražskou Slavií.