Dvacet gólmanů už svými zákroky pomáhá. Saves Help se rozšířilo o fotbalovou sekci

Charitativní projekt hokejového brankáře Šimona Hrubce nazvaný Saves Help spouští nově fotbalovou sekci. Do projektu, který za čtyři roky existence pomohl vybrat 1,5 milionu korun, se ihned zapojilo dvacet českých a slovenských gólmanů působících ve fotbalových soutěžích v Česku, Polsku, Anglii a Portugalsku.

Petr Čech a Šimon Hrubec, Saves Help | Foto: Saves Help, Jana Mensatorová

"Ta myšlenka se zrodila už tehdy, když jsme Petra Čecha přijali jako hokejového brankáře. Jen jsme přemýšleli, jak bychom to dělali se zákroky, protože těch je ve fotbalu přece jen méně," uvedl na dnešní tiskové konferenci v Praze Hrubec.

Hokejoví brankáři zapojení do projektu totiž přispívají částkou deset korun za jeden úspěšný zákrok, Hrubec dvojnásobně. Pro fotbalové gólmany bude nakonec obnos pro charitu nastavený na 80 korun.

"Když jsem o možnosti rozšířit tuhle iniciativu o fotbalovou sekci mluvil s Petrem Čechem, byl okamžitě pro. Jsem moc rád, že na to slyšelo tolik gólmanů a kývli na to. Kdo by si to kdy mohl představit, že jednou budeme v Praze představovat rozšíření toho projektu. Za mě je to až něco neuvěřitelného, když si vezmu, že na začátku jsem to chtěl rozjíždět jen s Peterem Hamerlíkem. Když jsem za ním tehdy přišel, okamžitě říkal, že do toho se mnou jde. Hrozně nás pak tehdy nakoplo, když na to kývnul Petr Čech," připomněl Hrubec.

Čech se také stal ambasadorem fotbalové části projektu. "Věřím, že fotbalové Saves Help naváže na úspěšně fungující hokejovou sekci a budeme společně držet tuhle tradici a pomáhat lidem, kteří to potřebují," vzkázal na předtočeném videu Čech.

Jedním z brankářů, kteří se hned zapojili, je Dominik Holec z pražské Sparty. "Takové akce jsou mi hodně blízké a jsem moc rád, že tady mohu sedět," řekl Holec.

Hrubec nevyloučil další rozšiřování ve sportech, kde jsou k vidění brankářské zákroky. "Teď mě na první dobrou napadá házená, možná florbal, ale to je něco do budoucna, teď se chceme soustředit naplno na hokej a fotbal. Přijde mi úžasné, že se nám třeba začaly ozývat i děti, že chtějí mít logo Saves Help na helmě, tak je super, že je to třeba i trošku utváří do budoucna," pochvaloval si Hrubec.

Od nové sezony bude chytat ve švýcarské nejvyšší soutěži za Curych a věří, že by mohl rozšířit podvědomí o projektu i na nové adrese. "Je to otázka i na vedení, jak mi dovolí tam dělat nějaký nábor, ale určitě bych byl rád, aby z toho byl celosvětový projekt v hokeji i ve fotbalu," přitakal Hrubec.

"Chceme jít každopádně cestou gólmanů v těch daných zemích než v ligách jako takových. Aby brankáři Saves Help v Čechách pomáhali v Česku, slovenské Saves Help na Slovensku a tak dále. Samozřejmě jde vždy o to, jak na to budou reagovat brankáři. Už ale začínáme být vcelku ve velkém podvědomí, takže věřím, že to půjde dobře. Je super vidět, když člověk přijede na nějakou akci a jsou tam lidé v mikinách s naším logem," dodal Hrubec.

Všechny vybrané peníze jsou využívány na pomoc vybraným organizacím i jednotlivcům. "Jsou to mnohdy hodně silné příběhy. Bylo by jen fajn, kdyby se těm lidem dalo pomáhat na denní bázi," řekl Hrubec.