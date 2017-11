Dva roky bez fotbalu. Trest beru, prohlásil Šírl, jenž v divizním duelu inzultoval rozhodčího

AKTUALIZOVÁNO před 42 minutami

Praha - Bývalý fotbalový reprezentant Radek Šírl má na dva roky zastavenou činnost za inzultaci rozhodčího. Disciplinární komise Řídící komise pro Čechy udělila šestatřicetiletému obránci či záložníkovi nepodmíněný trest zákazu startu za incident v sobotním utkání divize mezi jeho Zbuzany a Vysokým Mýtem. Šírl se může odvolat nebo případně po roce zažádat o prominutí zbytku trestu. Nedohraný zápas byl zkontumován ve prospěch hostů a Zbuzany dostaly pokutu 150 tisíc korun.

Incident se stal devět minut před koncem prvního poločasu. Jeden z hostujících hráčů "zajel" do domácího brankáře, což se Šírlovi nelíbilo. Následně do protihráče vrazil a ještě ho na zemi nakopl. Hlavní rozhodčí Matěj Cichra udělil Šírlovi červenou kartu, což vítěze Poháru UEFA s Petrohradem z roku 2008 ještě víc rozzuřilo. Nejprve strčil do asistenta Patrika Gunitše a poté udeřil hlavního sudího. Ten zápas předčasně ukončil za stavu 0:1.

Šírl dostal z hlediska zastavení činnosti nejvyšší možný trest, pokutě se ale vyhnul. "Dospěli jsme k tomu jednomyslně. Přitěžujících okolností je hodně, jediná polehčující je projevená lítost a omluva rozhodčímu, kterého kontaktoval v neděli po utkání," řekl novinářům předseda disciplinárky Řídící komise pro Čechy Zdeněk Tasch.

"Pan Šírl říkal, že jednal v emocích, že to byl zkrat. Vzhledem k tomu, že nebyl nikdo zraněn a pan Šírl projevil lítost, nepřistoupila komise k tomu, aby dostal ještě finanční sankci. Disciplinární řád umožňuje v tomhle případě 100 tisíc korun," dodal Tasch.

Šírl trest respektuje, ale neřekl, zda se odvolá. "Já to beru, protože tohle je neomluvitelné. Takže proti tomu nemám žádné námitky," uvedl Šírl. "Svého činu lituji, neustál jsme to jak po sportovní, tak po lidské stránce. Pan rozhodčí za nic nemůže, přetekly mi nervy. Nedokážu si to vysvětlit. Teď za to ponesu následky," dodal bývalý ligový hráč Bohemians 1905, Sparty Praha či Mladé Boleslavi.

Ke zkratu ho prý vyprovokovala hlavně červená karta. "Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, byl těžký terén, byl tam nějaký zákrok na gólmana, což se stává. Měl jsem toho plnou hlavu, všechno to ve mně bouchlo a pak jsem neustál červenou kartu. Myslel jsem si, že dostanu žlutou, ta červená mi udělala červeno před očima," uvedl Šírl.

"Hned po incidentu jsem si uvědomil, že je to velký problém. Asi deset minut jsem se z toho nějak vydýchával. Pan rozhodčí pak už byl v kabině, nechtěl jsem ho rušit. Sám jsem z toho nebyl psychicky dobrý. Druhý den hned ráno jsem pana rozhodčího kontaktoval telefonicky, omluvil se mu a on mou omluvu přijal," dodal osminásobný reprezentant.

Ve fotbale chce po trestu pokračovat. "Určitě. Hraju fotbal celý život, je to můj první takový velký problém. Snad se budu udržovat v nějaké kondici a budu se snažit po té odmlce vrátit," uvedl Šírl. "S klubem jsem domluven, že můžu chodit trénovat, že mě nijak neodříznou. Omluvil jsem se jak klubu, tak klukům v kabině," dodal Šírl.