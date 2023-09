"Děláte si ze mě srandu?" Kloppa udivila otázka na tiskové konferenci

Ne, to, že přestupové okno skončilo, zjevně neznamená, že by měl Jürgen Klopp pokoj od dotazů na pohyb v kádru svého celku. Kouče fotbalového Liverpoolu udivilo, že znovu čelí otázce na případný odchod hvězdného útočníka Muhammada Salaha.

Odejde, neodejde, přišla další, vylepšená nabídka…

Sága možného transferu egyptského střelce poutala pozornost fotbalového světa, saúdskoarabský al-Ittihád nabízel za jednatřicetiletého forvarda až 215 milionů liber (přes šest miliard korun), což by z něho udělalo nejdražšího fotbalistu historie.

Salah ovšem nakonec přes mocný šustot bankovek na Anfield Road zůstal. Neznamená to ale, že by měl jeho trenér od dotazů na toto téma klid.

Další přiletěl v pátek na tiskové konferenci před víkendovým utkáním Premier League proti Wolverhamptonu.

"Ulevilo se vám teď, když skončilo přestupové okno a lidi můžou přestat mluvit o Salahově budoucnosti?"

Klopp nenechal reportéra pomalu ani dokončit větu a s udiveným výrazem opáčil: "Ale vždyť vy to pořád děláte! To je zajímavé."

Reportér si dál vedl svou: "Ale hrozí, že se to rozjede znovu."

Klopp si podepřel hlavu a zeptal se: "Děláte si ze mě srandu? Týden poté, co se přestupové okno zavřelo, se mě ptáte na lednový přestupový termín?!"

Ani teď se novinář nevzdal obavy, že by mohl kouč o hlavní hvězdu výhledově přijít. "Je pravděpodobné, že ta nabídka v lednu přijde znovu."

Německý stratég pohotově zareagoval: "Jo, a evidentně nemůžete čekat do prosince, abyste se na tuhle otázku nezeptal."

Pak Klopp doplnil: "Tak uvidíme, co se do té doby stane. V tuto chvíli se vůbec nebojím. Ani jsem na to nepomyslel, dokud jste tuhle ránu zase neotevřel. Takže ne. Nebojím se."

A Salah mu o den později udělal radost i na hřišti, když přihrál na tři góly. Liverpool i díky němu otočil utkání s Wolverhamptonem a po výhře 3:1 je po pěti kolech na třetím místě tabulky Premier League.