Coufala na ulici konfrontují naštvaní fanoušci. Snažím se být zdvořilý, popisuje

Během krize West Hamu United se dlouhé měsíce raději nedíval na tabulku anglické Premier League. Český obránce Vladimír Coufal se svěřil s tím, jak na londýnských ulicích potkává frustrované fanoušky Kladivářů, kteří špatně nesou pád do boje o záchranu.

Vladimír Coufal po podzimním výkonnostním propadu znovu získal místo v základní sestavě West Hamu a poctivými výkony nyní pomáhá svému týmu z nejhoršího.

V posledních čtyřech kolech Premier League odehrál vždy plnou porci minut a byl chválen jak v anglických médiích, tak náročnými fanoušky východolondýnského klubu. Ti jsou jinak známí jako nekompromisní kritici, o čemž se Coufal v Londýně sám pravidelně přesvědčuje.

Když byl v týdnu tázán, zda v letošní sezoně pocítil frustraci příznivců, šel s pravdou ven.

"Ano, stává se to. Jsou to fanoušci, platí si za to, aby koukali na fotbal. Takže když je někdy potkám na ulici, tak někteří chtějí autogram a někteří kritizují a chtějí vědět, proč hrajeme na h…," citoval třicetiletého obránce list Evening Standard.

Coufal vysvětlil, že se na vulgarity a kritiku snaží povznést.

"Snažím se být zdvořilý. Jen jim řeknu, že to je prostě fotbal. Každý chce vyhrát a není možné, aby vyhrály oba týmy," uvedl fotbalista, který je momentálně první volbou manažera Davida Moyese na pozici pravého wing-backa v herním systému se třemi stopery.

"Jediné, co můžu udělat, je poslechnout si jejich názor a udělat na trávníku maximum, abychom uspěli a rozradostnili je. Je součástí naší práce vyrovnat se s negativními fanoušky," dodal český reprezentant.

Negace v posledních týdnech přece jen slábnou. Hammers v posledních třech utkáních neprohráli a získali pět bodů.

"Musíme pokračovat a šplhat výš od sestupového pásma, protože ještě nedávno to pro mě byl opravdu strašlivý pohled na tabulku. Kvůli tomu jsem na ni snad měsíce nekoukal. Bylo pro mě absolutně hrozné vidět West Ham takhle dole," řekl bývalý slávista.

"Teď už šplháme a doufám, že nepřestaneme až do konce sezony. Chceme být tak vysoko, jak jen to půjde," dodal Coufal. To ještě nevěděl, že se jeho tým po sobotních výsledcích znovu propadne do sestupového pásma.

Hammers nicméně v posledních dvou duelech dokázali remizovat se silnými soupeři, na půdě Newcastlu a doma proti Chelsea.

Zlepšení mohou potvrdit v dalším londýnském derby, v neděli od 17:30 nastoupí na hřišti Tottenhamu proti Harrymu Kaneovi a spol. Atraktivní duel anglické nejvyšší soutěže bude deník Aktuálně.cz sledovat v online reportáži.