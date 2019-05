Parádní úspěch mladíků. Čeští fotbalisté jsou na ME ve čtvrtfinále, čeká je Francie

před 6 minutami

Čeští fotbalisté do 17 let v závěrečném souboji skupiny A na evropském šampionátu v Irsku porazili Řecko 2:0 a postoupili do čtvrtfinále, v němž se v neděli 12. května utkají s Francií. Svěřenci trenéra Václava Kotala nasbírali pět bodů stejně jako vítěz skupiny Belgie, která však vstřelila o gól víc.

Češi v prvních dvou zápasech remizovali s Belgií a Irskem shodně 1:1. Utkání proti Řekům mělo podobný průběh jako předchozí dvě. První poločas znovu skončil bez branek, když na jeho konci neproměnil Tzolis pokutový kop. Také ve třetím duelu šli Češi do vedení jako první. V 53. minutě se trefil z otočky pod břevno Václav Sejk, který se prosadil i v minulém duelu s Iry. V 65. minutě přidal pojistku na postup mezi nejlepší osmičku David Pech, jenž si obehrál gólmana Tzolakise a zakončil do prázdné branky. Mistrovství Evropy fotbalistů do 17 let: Skupina A: Řecko - Česko 0:2 (0:0) Branky: 53. Sejk, 65. Pech. Sestava Česka: Horníček - Koželuh, Matys, Starý, Kurka - Hellebrand, Hájek (90. Nováček) - Šilhart (62. Pech), Wojatschke (71. Hroník), Šíp (71. Ritter) - Sejk (90. Toula). Trenér: Kotal. Belgie - Irsko 1:1 (0:0) 1. Belgie 3 1 2 0 5:2 5 2. Česko 3 1 2 0 4:2 5 3. Irsko 3 0 3 0 3:3 3 4. Řecko 3 0 1 2 1:6 1 Skupina B (Dublin): Francie - Nizozemsko 2:0 (2:0), Anglie - Švédsko 3:1 (1:1) 1. Francie 3 2 1 0 7:3 7 2. Nizozemsko 3 2 0 1 7:4 6 3. Anglie 3 1 1 1 6:7 4 4. Švédsko 3 0 0 3 3:9 0

autoři: Sport, ČTK