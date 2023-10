Vrbu na lavičce Zlína nahradí prvoligový nováček Červenka

Novým trenérem fotbalistů Zlína se stal dosavadní kouč druholigové Kroměříže Bronislav Červenka, který na lavičce posledního celku nejvyšší soutěže nahradil Pavla Vrbu.

Vedení "Ševců" o tom informovalo na klubovém webu. Na tiskové konferenci později oznámilo, že s osmačtyřicetiletým koučem podepsalo smlouvu do konce sezony s opcí na další dva roky. Bývalého zlínského hráče a asistenta trenéra čeká prvoligová premiéra v roli hlavního kouče.

Moravané sáhli k trenérské změně jako třetí klub v této ligové sezoně po Hradci Králové a nováčkovi z Karviné. Zlín v sobotu doma prohrál s Mladou Boleslaví 5:9 v gólově nejbohatším utkání v historii samostatné nejvyšší soutěže a za úvodních 12 kol jen jednou zvítězil. Na předposlední tým tabulky Jablonec ztrácí dva body.

Červenka se vrací do Zlína po šesti letech. V minulosti za "Ševce" dlouho hrával, od prosince 2014 do léta 2017 dělal v moravském týmu asistenta Bohumilu Páníkovi. Krátce jako hlavní kouč vedl i tamní "béčko". Poté zastával roli asistenta také v Baníku Ostrava. V roce 2018 se ujal tehdy třetiligové Hanácké Slavie Kroměříž, kterou letos na jaře po 17 letech dovedl do druhé nejvyšší soutěže.

"S Broňou se známe už z dob hráčské kariéry. Poté jsme se opět potkali ve Zlíně, když přišel jako asistent k A-týmu a poté se přesunul na pozici hlavního trenéra k naší juniorce. Dále si šel vlastní cestou, kterou jsme bedlivě sledovali. Nyní podle nás nazrála ta správná doba, kdy jsme se rozhodli pro další vzájemnou spolupráci," uvedl viceprezident klubu a generální manažer Zdeněk Grygera.

"Do Zlína se vracím s těmi nejlepšími pocity, protože jsem tady prožil krásné roky jak fotbalové, tak trenérské. Věřím, že se vše vrátí do těch časů, jako když jsem odcházel," prohlásil Červenka, jenž v létě 2017 opustil Zlín po triumfu v domácím poháru.

Premiéra na prvoligové lavičce v roli hlavního kouče ho čeká v sobotu v Olomouci. "Zlín se musí naučit vyhrávat. Chceme stoupat tabulkou vzhůru. Tým nemá výsledky, ale od toho jsem tady, abych se o ně pokusil. Cílem je jednoznačně záchrana," řekl Červenka na tiskové konferenci.

Někdejší záložník si v nejvyšší soutěži připsal 277 startů a 23 gólů. Vedle Zlína hrával první ligu za Uherské Hradiště, Drnovice a Ostravu, působil také v Ázerbájdžánu v Interu Baku, s nímž získala dva tituly.

Vrba trénoval Zlín od loňského listopadu, kdy byl tým na předposlední příčce prvoligové tabulky. Zkušený kouč dovedl moravský celek přes baráž proti druholigovému Vyškovu k záchraně, vstup do nové sezony se mu ale nevydařil. "Ševci" v úvodních 12 kolech získali jen šest bodů, v posledních pěti ligových zápasech inkasovali 22 branek a se 34 obdrženými góly mají nejhorší defenzivu v soutěži.

Červenkovými asistenty budou Lukáš Motal a Ivo Světlík, kteří s ním spolupracovali už v Kroměříži. Brankáře bude mít na starosti Otakar Novák. Vedle Vrby u A-mužstva skončili i jeho asistenti Petr Jiráček a Vít Vrtělka, vedení by je však nadále chtělo v klubu udržet v jiné roli.