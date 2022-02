Zlín dvěma góly srazil Liberec a poskočil na jedenácté místo

Fotbalisté Zlína zvítězili v dohrávce 20. kola první ligy nad Libercem 2:0 a v neúplné tabulce se posunuli na 11. místo. O výhře domácích rozhodli ve druhém poločase David Tkáč a Robert Hrubý po dvou asistencích střídajícího Vukadina Vukadinoviče.

"Ševci" tak neprohráli v pátém domácím utkání za sebou a na barážové příčky mají pětibodový náskok. Slovanu nevyšla letošní ligová premiéra a už tři duely čeká na vstřelený gól, Severočeši zůstali desátí, ale mají zápas k dobru.

Zápas se měl hrát původně v neděli 6. února, ale kvůli koronavirové nákaze a následné karanténě ve zlínském týmu byl odložen. Liberec pak nehrál ani o uplynulém víkendu kvůli střevní viróze v mužstvu Pardubic.

Zlín vstoupil do utkání velmi aktivně a veškeré snahy o úvodní gól vměstnal do první desetiminutovky. Už ve druhé minutě vyprášil Knoblochovy rukavice Dramé, který se do nebezpečného zakončení dostal ještě jednou, a po něm i Hrubý.

Liberec se na trávníku prvních dvacet minut jen rozkoukával a iniciativu převzal až v závěru první půle. Signálem byla dělovka Stocha, s níž měl Rakovan plno práce. Zlínský gólman se vytáhl i při prudkém centru na Tuptu.

Na začátku druhého poločasu hlavičkoval těsně vedle Rondič, největší dosavadní šanci na gól si po hodině hry vypracovali "Ševci". Střelu Hrubého vyrazil Knobloch, jenž zlikvidoval i dorážku Matejova a ustál i závar po následném rohovém kopu.

Domácí se branky dočkali v 65. minutě. Perfektní centr Vukadinoviče hlavou přesně k tyči usměrnil Tkáč a svým šestým gólem v ligové sezoně dotáhl v týmové tabulce střelců absentujícího Poznara.

Liberec musel více otevřít hru, do šance se hlavičkou opět procpal Rondič, ale neuspěl. Zlín potvrdil výhru z brejku, který režíroval opět Vukadinovič a na jehož konci byla přesná střela Hrubého. Moravané tak porazili Slovan i ve druhém ligovém utkání v tomto ročníku, na podzim zvítězili 1:0.

20. kolo první fotbalové ligy:

Fastav Zlín - Slovan Liberec 2:0 (0:0)

Branky: 65. Tkáč, 78. Hrubý. Rozhodčí: Zelinka - Horák, Slavíček - Ondráš (video). ŽK: Matejov (Zlín). Diváci: 1000 (omezený počet).

Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Procházka, Matejov - Conde - Dramé (59. Vukadinovič), Tkáč, Hrubý (80. Nečas), Janetzký (88. Kolář) - Fantiš (80. Chwaszcz). Trenér: Kalivoda.

Liberec: Knobloch - Koscelník, Gebre Selassie (72. Meszáros), Plechatý, Mikula - Tiéhi, Purzitidis - Rondič, Stoch (57. Frýdek), Tupta (80. Matoušek) - Alijagič (57. Rabušic). Trenér: Kozel.