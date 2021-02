Bahenní lázeň v Jablonci. Nemuseli jsme jezdit takovou dálku, nechápe kouč Slovácka

Odpolední zápas 18. kola první fotbalové ligy mezi Jabloncem a Slováckem se neuskuteční. Hřiště je silně podmáčené a utkání bylo odloženo.

V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Náhradní termín zatím nebyl určen.

Jablonec měl potíže s hrací plochou už od minulého domácího utkání před dvěma týdny s Příbramí. Provázelo ho husté sněžení a v závěru se dohrávalo prakticky na oraništi.

Terén byl poničen a situaci pak ještě více zkomplikovalo nepříznivé počasí během minulých dnů. Rozhodčí Pavel Julínek před polednem označil hřiště za nezpůsobilé.

"Po příjezdu na stadion jsem provedl kontrolu hrací plochy. Shledal jsem, že je nezpůsobilá ke hře z důvodu podmáčeného hřiště s ohledem na ochranu zdraví hráčů," citoval jablonecký web hlavního sudího.

"I přes maximální úsilí našich správců hrací plochy se nepodařilo dát hřiště do způsobilého stavu. V celém týdnu bylo deštivo a před víkendem začalo mrznout a sněžit. Stejně tak v noci ze soboty na dnešek," uvedl tiskový mluvčí severočeského klubu Martin Bergman.

Jablonečtí místo zápasu, který měl mít výkop ve 14:00, absolvují tréninkovou jednotku. "Byli jsme nastaveni tak, že se hrát bude, vše bylo na zápas nachystané. Hlavní rozhodnutí je však na hlavním rozhodčím, který má zodpovědnost za zdraví hráčů," dodal Bergman.

Trenér Slovácka Martin Svědík si posteskl, že jeho tým zbytečně absolvoval dlouhou cestu. "Klobouk dolů před jabloneckými trávníkáři, co s hřištěm po Příbrami udělali. Snažili se, jak se dalo. Ale celý týden tam pršelo a předpověď byla nepříznivá i na víkend. Dalo se tomu všemu předejít, nemuseli jsme jezdit takovou dálku," řekl Svědík pro iSport.cz.

"Jednoznačné indicie, že terén nebude způsobilý, byly celý týden. Je pro mě zvláštní, že to necháme dojít až sem. Mohlo se pro to udělat víc. Samozřejmě o fotbale by to nebylo. Je správné, že se nehrálo," dodal.

Na severu Čech se dnes měly utkat týmy ze špičky tabulky. Jablonec se dělí o druhé místo s pražskou Spartou, Slovácku patří čtvrtá pozice. O náhradním termínu rozhodne vedení soutěže v příštích dnech.

V jarní části nejvyšší soutěže muselo být kvůli nezpůsobilému terénu odloženo už druhé utkání. Minulý týden se kvůli sněhu v původním termínu neuskutečnil duel Mladé Boleslavi s Olomoucí a zápas se dohrál v úterý. Kvůli koronaviru v týmu Zlína pak byla odložena dvě utkání "Ševců".