V první půli nám někdo posouval s brankou, postěžoval si trenér Slavie Trpišovský

Podle trenéra Jindřicha Trpišovského bylo uměním, že fotbalisté Slavie z drtivé převahy a nejméně šesti gólových příležitostí v prvním poločase utkání třetího ligového kola se Zlínem nedokázali skórovat.

Kouč Pražanů na tiskové konferenci po výhře 2:1 vtipkoval, že snad na čáře byla zeď a někdo branku posouval. Zahazování šancí považuje za varování před čtvrtečním úvodním zápasem 3. předkola Evropské ligy s Dniprem, na druhou stranu je ale rád, že se jeho svěřenci do tolika možností dostávají.

"Kdybychom první půli hráli dva dny, gól bychom asi nedali. Nevím, jakou šanci bychom museli mít, abychom ji proměnili. Chyběl tomu neproměněný nájezd dvou na nikoho. Nedat ani jeden gól z toho všeho, co se v první půli stalo, je fakt umění," řekl sedmačtyřicetiletý Trpišovský.

Jeho svěřenci v první půli hned třikrát trefili brankovou konstrukci, ale zlínského gólmana Stanislava Dostála překonali až po pauze. "Vypadalo to, že tam je nějaká stěna a někdo posouval s brankou. Jediné pozitivní, co si z toho beru, je, že jsme si snad něco schovali na čtvrtek. Je až neuvěřitelné, co jsme nedali," poznamenal Trpišovský.

Zlínský gólman si v utkání připsal hned 13 zákroků, nestačil jen na pokusy Ondřeje Lingra a Micka van Burena z úvodní čtvrthodiny druhé půle. "Udělali jsme asi rekord v počtu zásahů soupeřova brankáře, na druhou stranu vynikající výkon od něj. Je muž kola, asi se ale po tomhle utkání bude dlouho ledovat a dávat do kupy," podotkl Trpišovský.

Je mu jasné, že ve čtvrtečním pohárovém utkání s ukrajinským Dniprem si jeho svěřenci budou muset počínat v koncovce mnohem lépe. "Musím říct, že ke konci první půle mi problesklo hlavou, že ve čtvrtek to bude úplně jiný zápas, kór na tomhle terénu. Gólových šancí bude jako šafránu, budeme s nimi muset naložit dobře. Na druhou stranu jsem rád, že ty šance máme, každý hráč v nich chce dát gól. Je potřeba to zakončení ale zlepšit," uvedl Trpišovský. "V pohárech a dalších zápasech bychom potřebovali tu múzu, kterou měl (útočník) Venca Jurečka na konci minulé sezony," doplnil slávistický kouč.

Velké starosti mu dělá nekvalitní terén v Edenu. "Někdo se mě ptal, jestli je to horší než vloni, tak jsem odpověděl, že horší už to být nemůže. Vzhledem k tomu, v jakém stavu hřiště je, je neuvěřitelné, jaký fotbal se na tom hraje. Více času strávíme zalepováním děr než samotnou hrou. Na to, jaké je počasí a jak se na trávníku hraje málo, se děsím, jak to bude dále," připustil Trpišovský.

"Ve středu jsou na hřišti dva předzápasové tréninky, ve čtvrtek zápas. Vedení o tom intenzivně jedná, hledají se různá řešení. Všichni se na to vrhli, trávě ale neporučíte. Něco se ale bude muset stát. Je to v havarijním stavu a neumím si představit, jak to bude vypadat po další zátěži a zhoršení klimatických podmínek. Pak to hřiště bude v podstatě neregulérní," doplnil bývalý trenér Žižkova nebo Liberce.