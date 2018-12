Trpišovský: Kdo by mi řekl, že odehrajeme takový podzim, dal bych mu pusu

před 1 hodinou

Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský připustil, že uplynulý podzim předčil jeho očekávání. Pražané po dnešním vítězství 2:0 v dohrávce 19. kola v Jablonci vedou před zimou nejvyšší soutěž o čtyři body před Plzní, navíc dokázali postoupit do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy a zůstali i v domácím poháru.

"Kdyby mi to někdo řekl v přípravě, že postoupíme ze skupiny v Evropě a že z 19 zápasů v lize šestnáct vyhrajeme, objal bych ho a dal mu pusu. Výsledek je výborný, je to fantastické číslo. Máme na čem stavět, na druhou stranu nás čeká hodně práce. Nemůžeme úplně oslavovat. Spoustu utkání jsme utáhli silou vůle a týmovostí. To musíme zlepšit," řekl novinářům Trpišovský.

Pražané mají po podzimu s 48 góly nejlepší útok ligy a jsou také nejlepším týmem venku.

"V lize máme z 19 zápasů 49 bodů, což je podle mě úžasné. Bylo to hrozně dlouhé, odehráli jsme 29 soutěžních zápasů, plus přípravné zápasy. Jdeme dál i v poháru, na stadion také chodila spousta fanoušků. Z naší strany to je po všech stránkách vydařený podzim," dodal.

Červenobílí ztratili v lize body jen po prohrách 0:2 doma s Jabloncem a 1:2 v Ostravě a remíze 2:2 na Spartě. "Hodně mě mrzí zápas v Ostravě. Byly zápasy, kdy jsme nehráli dobře, ale získali jsme body. V Ostravě se všechno sešlo, že jsme tam prohráli. To mě straší dodnes. Hráli jsme proti deseti, měli jsme šest vyložených šancí, domácí nás ale ubojovali," řekl.

"Na Spartě pak remíza, tam asi zasloužená. I když tam Peter Olayinka trefil spojnici, kdy to mohlo být 2:0, to jsou ale kdyby. Mrzí mě Ostrava, na druhou stranu je to jeden zápas z 29, který jsme vyloženě nezvládli. Jsem rád, že jich nebylo více," dodal Trpišovský.

Připustil, že Jablonec byl pro Slavii možná nejnepříjemnějším soupeřem, i dnes ji přehrával. "Paradoxně z těch zápasů, které jsem ve Slavii s Jabloncem zažil, vždy vyhrál horší tým. Troufám si říci, že jsme dvakrát byli doma jasně lepší, ale Jablonec dvakrát vyhrál. Dnes jsme byli horší my a vyhráli jsme. Dnes jsme si to všechno vrátili," uvedl Trpišovský.

"Udělali jsme kus práce, ale víme, že všechno nebylo bezchybné. Viz třeba právě zápas s Jabloncem. Čeká nás ještě hodně práce, abychom si výkonnost aspoň udrželi, ale také se ještě zlepšovali," doplnil kouč.

Slavia spolu s Plzní už dalším soupeřům v tabulce výrazně odskočily, třetí Ostrava ztrácí na Viktorii 11 bodů. Ligu po základní části čeká nově ještě nadstavba.

"Myslím si, že to bude ještě zajímavé pro všechny týmy. Samozřejmě s nadstavbou nemáme nikdo zkušenost. Každým zápasem budou těžknout nohy. Neumím si představit, jak budou 9. února vypadat hřiště. Výrazně do toho promluví terény a pak také karty," mínil Trpišovský.

Plzeň se stejně jako Slavia představí ještě v jarní části Evropské ligy. "Všichni víme, jak může být jaro ošidné. K tomu tam jsou evropské poháry. Náskok vypadá velmi dobře, ale stát se může cokoliv. Hraje se ještě 16 utkání, to je strašně moc," dodal kouč.

Slavia už v minulých dnech oznámila jako první zimní posily Petra Ševčíka s Lukášem Masopustem a uplatní také opci na Ibrahima Traorého, který hostoval ze Zlína. Naopak Muris Mešanovič zatím neprodloužil smlouvu, která mu končí v létě.

"Probíhají jednání mezi ním a klubem. Budou probíhat asi i v zimě. Uvidíme, to je asi vše. Hodně se zlepšil, dal góly za juniorku. Řekli jsme, že se o tom do Jablonce nebudeme bavit, aby se plně soustředil na fotbal. Teď si k tomu budeme muset sednout," doplnil Trpišovský.