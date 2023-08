Trávník v Edenu nezakořenil, Slavia podle Tvrdíka sáhne k další výměně

Na fotbalovém stadionu v pražském Edenu se bude znovu měnit trávník. Na twitteru to oznámil předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Vršovický klub reaguje na špatný stav hrací plochy, který se ani po několika týdnech nelepší.

"Trávník ani po šesti týdnech od položení nezakořenil. Udělali jsme, co bylo v lidských silách, za pomoci expertů vlastních, dodavatele i externích. Bohužel nezbývá než přistoupit k výměně trávníku v nejbližším možném termínu," uvedl Tvrdík s tím, že klub bude o dalším postupu informovat v nejbližších dnech.

Trávník v Edenu se od prvních utkání ligového ročníku trhá, na což si postěžoval i kouč Jindřich Trpišovský po nedělní výhře 2:1 nad Zlínem. Hrací plocha v Edenu přitom nebyla ideální ani v minulé sezoně.

"Více času strávíme zalepováním děr než samotnou hrou. Je to v havarijním stavu a neumím si představit, jak to bude vypadat po další zátěži a zhoršení klimatických podmínek. Pak to hřiště bude v podstatě neregulérní," podotkl Trpišovský na tiskové konferenci.

Podle Tvrdíka nehraje roli program v Edenu během léta, kdy má fotbalová sezona pauzu.

"Nefotbalové aktivity (koncerty) v mimosezoně se konaly každý rok od dostavby Edenu před 15 lety. Přesto jsme měli jeden z nejlepších trávníků v profesionálním fotbale. Jestliže je příčinou našich problémů extrémní počasí posledních dvou let, budeme muset požádat akcionáře o změnu provozního řádu arény," dodal.

Příští domácí zápas čeká Slavii už ve čtvrtek od 19:00, kdy v úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy přivítá ukrajinský tým Dnipro.