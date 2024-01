Turnaj na Maltě vyhráli fotbalisté Olomouce

Fotbalisté Hradce Králové ve svém závěrečném utkání na přípravném turnaji čtyř mužstev Tipsport Malta Cup porazili Trnavu 2:1.

Sigma zůstala ve třech zápasech na ostrově ve Středozemním moři neporažená a s pěti body za vítězství a dva nerozhodné výsledky díky lepšímu skóre šestý ročník tamního podniku ovládla.

Hradec Králové porazil Trnavu 2:1 a obsadil třetí místo poté, co Austria při shodné bilanci vyhrála los.

Olomouc navázala na předloňské prvenství na Maltě. K triumfu jí dnes stačila bezbranková remíza, neboť při bodové shodě tří týmů měla o gól nejlepší skóre. Závěrečné utkání s Austrií nenabídlo příliš pohledných akcí a šancí, oba celky v druhé půli trefily brankovou konstrukci.

"Byl to velmi těžký zápas. Austria byla lepší v kombinaci, my jsme měli více šancí. Celý turnaj nás skvěle prověřil, byla to pro nás výborná zkušenost, každý soupeř byl z jiného soudku. Důležité pro mě je, že jsme prošli soustředěním bez jediného zdravotního problému," řekl na tiskové konferenci trenér Sigmy Václav Jílek.

Také Hradec zůstal na Maltě i po souboji s Trnavou neporažený. O vítězství Východočechů nad účastníkem podzimní skupiny Evropské konferenční ligy se zasloužili brankami Danielové Vašulín a Horák.

"Byla to pro nás další kvalitní příprava na přírodní trávě. Mohli jsme tento zápas vyhrát i vyšším rozdílem, měli jsme i další šance. S celým pobytem na Maltě jsem spokojen, ideálně jsme odstartovali přípravu na ligu," řekl královéhradecký trenér Václav Kotal.

Přípravný fotbalový turnaj Tipsport Malta Cup:

Sigma Olomouc - Austria Vídeň 0:0

Sestava Olomouce - I. poločas: Stoppen - Vraštil, Beneš, Pokorný - Chvátal, Ventúra, Zorvan, Langer, Elbel - Singhateh, Juliš. II. poločas: Stoppen - Křišťál, Matys, Novák - Zifčák, Breite, Pospíšil, Sláma - Vodháněl, Fortelný (79. Růsek) - Fiala. Trenér: Jílek.

FC Hradec Králové - Trnava 2:1 (1:0)

Branky: 19. Vašulín, 56. Horák - 65. Djuricin.

Sestava Hradce: Bajza - Harazim, Čihák, Leibl - Čmelík, Kodeš, Kučera, Horák - Šašinka (69. Hlaváč), Pilař (77. Boniš) - Vašulín (85. Juliš). Trenér: Kotal.