Švancara: Spartě hraje všechno do karet. Úlet slávisty Olayinky se těžko chápe

Vypadá to, že všechno hraje do karet Spartě, že se na ni někdo nahoře usmívá. Sparta to má ovšem podložené výkony a výsledky, hraje nyní krásný útočný fotbal, který každého baví, prostě jede.

Ale tak to bývá, že se někomu v některých fázích ročníku obzvlášť daří a válcuje ostatní. V nedávné minulosti to předváděly Slavia nebo Plzeň a zase se to může přehoupnout.

Pro nás fandy je však báječné, že se čelo tak vyrovnalo, bude se na co těšit, nadstavba bude napínavá, žádná nuda. To samé se děje i na konci tabulky, Pardubice už odskočily z posledního místa.

Bude teď jen otázkou, kdo a jak využije reprezentační přestávku, aby se nachystal na závěr základní části. Bude to hodně zajímavé.

Těžko se chápe úlet, který předvedl v Liberci slávistický Peter Olayinka. Mužstvo otočí zápas, má ho ve své moci, nikdo by neočekával, že tohle udělá.

Já jen musím říct, že to není žádný vyvrhel, který by podobné blikance předváděl opakovaně, co si vybavuju, jde o první.

Co se mu honilo v hlavě, ví jen on sám, možná to vysvětlí. Diváci vidí jen to, co se děje na hřišti, ale už je zakryto, že hráč může mít nějaké starosti v soukromém životě, něco ho trápí, špatně se vyspí, něco ho bolí. Je toho hodně.

A také proč se nechal vyprovokovat, co měli spolu s Ndefem, vždyť sváděli nějaké střety od začátku utkání. Olayinku to určitě moc mrzí, uvidíme, jak se k tomu postaví klub.

Ještě v horší situaci je zlínský Martin Fillo. Nejprve vyloučení proti Spartě, kdy pobyl jako střídající na hřišti pouze šest minut, teď ještě mnohem kratší čas proti Slovácku, kdy nastoupil v základu.

Od takto zkušeného hráče bych tohle nečekal, ale opět nevím, čím vším si prochází. Rozhodně to dostane od trenéra a vedení Zlína sežrat.

Vzhledem k jeho věku - v únoru mu bylo sedmatřicet - to může být i konec jeho profesionální kariéry, minimálně ve Zlíně to dost hrozí. Nejen pokuta, ale i vyřazení z kádru, přesun do béčka. Cokoli.

Já jen vyzývám všechny, aby to řešili s chladnou hlavou. Martin má za sebou hodně zajímavých štací včetně anglického angažmá, něco předvedl, něčeho dosáhl, ještě by mohl být v ledasčem prospěšný. Přimlouvám se za něj.

Při pokutovém kopu proti Pardubicím selhal v důležitém okamžiku, kdy mohly Teplice vyrovnat, senegalský legionář Abdallah Gning. Já vím, zase se bude probírat, jestli měl na něj jít, zda by nebyl lepší Tomáš Kučera, který se před tím krásně trefil. Ale na penaltu chodí, kdo si věří.

A já ho chápu, že to chtěl zlomit, po nesmírně hloupém vyloučení na Spartě se chtěl znovu chytit a najít sebedůvěru. Vzkazuju mu, ať jde příště znovu, ať se nenechá rozhodit. Útočník góly potřebuje.

Jestli Spartě někdo nahoře přeje, tak to vypadá, že se úplně odklonil od Viktorky Plzeň. Takové góly, jaké dostala doma od Bohemky, se jen tak nevidí, a naopak své šance nevyužila, trefila jen tyč.

Proti Bohemce to je těžké, daří se jí, kluci jsou sebevědomí, nemají co ztratit, nasbírali dost bodů a nebojí se nikoho.

Ale ono to provází Viktorku už celé jaro, že dostává hloupé góly a v koncovce nemá štěstí. Z toho vybočuje jen zápas na Slavii, kde byla zatažená a na domácí vůbec nestačila.

Já jí však věřím, že se z toho dostane. To ona umí, že zase bude v obraně pevná a v útoku efektivní. Její odstup od čela není nijak velký, závěr může zdramatizovat.

Je pro mě záhadou, co se děje v Baníku, nevím, co si o tom mám myslet. Mají nový stadion, nový tréninkový areál, v managementu pracují bývalí hráči, správní kluci, rozpočet vysoký, proti nám, chudáčkům v Brně, trojnásobný.

V trenérech to také není, Pavla Vrby i Pavla Hapala si nesmírně vážím. A co? Proti Spartě nic, Budějovice byly také lepší. Nevím, co se děje, a nerozumím tomu.

Jsem hodně zklamný, že jsme doma - tedy Zbrojovka Brno - opět nevyhráli. Jsme v tabulce domácích zápasů úplně nejhorší a to nám vůbec nepomáhá v našem boji, aby za Lužánkami opět vyrostl fotbalový stadion.

Úplně přímo to nesouvisí, ale když nechodí diváci, kteří jsou přirozeně z výsledků otrávení, tak může někdo začít pochybovat, jestli je stadion vůbec zapotřebí.