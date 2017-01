Suchan se vrátí na hostování do Příbrami, skončil Mahmutovič

před 1 hodinou

Fotbalista Jan Suchan se vrací do Příbrami. Jednadvacetiletý záložník bude v posledním týmu ligové tabulky na jaře hostovat z mistrovské Plzně. Středočeský klub o tom dnes informoval na svých internetových stránkách. "Jan Suchan přichází na hostování, ještě zítra ovšem budeme řešit poslední detaily. Je to pro něj takový restart kariéry a věřím, že nám pomůže. V létě je mistrovství Evropy jednadvacítek, kam se může probojovat," uvedl prezident příbramského klubu Jaroslav Starka. V Příbrami naopak končí bosenský útočník Aidin Mahmutovič. "Dostal příležitost působit v Řecku, kde je kvalitní soutěž. Samozřejmě nás to mrzí, ale na jaře již u nás působit nebude," podotkl Starka.

autor: ČTK | před 1 hodinou