Starka už je při vědomí a komunikuje. Nyní se chce opět postavit na vlastní nohy

Jaroslav Starka, který v posledních týdnech v nemocnici bojoval o život, dělá stále větší pokroky k návratu do normálního života. Příbramský boss už komunikuje, je ale stále připoután na lůžko a čeká ho náročná rehabilitace. "Jde to, lepší se to," říká do telefonu tichým hlasem z pražského zdravotnického zařízení IKEM, kde je momentálně hospitalizován.

Koncem května ho postihly při dovolené na Kanárských ostrovech zdravotní potíže, když dostal oboustranný zápal plic a byl hospitalizován v místní nemocnici. Jak jen to bylo možné, byl převezen do republiky a ujalo se ho vyhlášené zdravotnické zařízení IKEM, kde leží dosud. Vypadá to však, že tam už dlouho zabírat lůžko vážnějším případům nebude. "Koncem týdne mě chtějí převézt do nějakého rehabilitačního zařízení, kde mě opět rozchodí," prozrazuje, že komunikovat už může, ale postavit se na vlastní nohy si ještě vyžádá nějaký čas. A péči. Původně rodina zvažovala, že se přemístí do rehabilitačního ústavu v Nové Vsi pod Pleší, což je z Příbrami kousek, ale manželka, povoláním lékařka, mu vybírá jiné zázemí. "Hlavně aby mi to pomohlo," odevzdává se Starka do rukou odbornice, pro něj osoby velmi blízké.