Fotbalová Slavia i stadion v Edenu mají být na prodej. Zájem projevil miliardář Tykač

Fotbalovou Slavii chce podle informací týdeníku Euro od čínských majitelů koupit miliardář Pavel Tykač. Pražský klub ani jeden z nejbohatších Čechů možnou transakci nekomentovali. Současným majoritním vlastníkem Slavie je společnost CITIC Group.

"Klub nemá žádné právo, možnost ani informace, aby komentoval jakékoliv spekulace spojené s vlastnictvím a rozhodováním svého akcionáře," uvedla Slavia v prohlášení pro média. "Jsou to spekulace a v tuto chvíli k nim nemáme žádný komentář," řekl dnes Tykačův mluvčí Jan Chudomel.

Vršovický klub má čínské majitele od podzimu 2015. Společnost CEFC o tři roky později vystřídala skupina CITIC, která má od června 2021 ve Slavii prakticky stoprocentní podíl. Tykač by měl podle informací Eura získat 99,98 procent akcií klubu.

Cenu transakce, která by podle webu e15.cz mohla být hotová v prvním čtvrtletí nového roku, média vyčíslila na dvě až 2,5 miliardy korun. Podle Hospodářských novin by majitel energetické a uhelné společnosti Sev.en Energy měl získat i stadion v Edenu.

"Rozhodování o budoucnosti Slavie náleží výhradně jejímu majoritnímu akcionáři, společnosti CITIC Group," řekl serveru Seznam Zprávy předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, který by měl ve funkci zůstat i v případě změny majitele.

Devětapadesátiletý Tykač je podle říjnového vydání magazínu Forbes čtvrtým nejbohatším Čechem s majetkem 183,3 miliardy korun.

Vlastníci klubu od roku 1991:

1991 až 1993 - americký podnikatel českého původu Boris Korbel

1994 až 1997 - více akcionářů bez většinového majitele; například První privatizační fond (PPF), Fotbalový oddíl Slavia, společnosti WIKA, Benzina, Česká pojišťovna a další

1997 až 2006 - britská investiční společnost ENIC

- britská investiční společnost ENIC 2006 až 2011 - tehdejší šéfové klubu Petr Doležal (generální ředitel) a Tomáš Rosen (člen představenstva akciové společnosti)

květen až srpen 2011 - investiční a finanční společnost Natland Group

2011 až 2014 - bývalý ministr dopravy Aleš Řebíček

2014 až 2015 - Aleš Řebíček a společnost Vinet (vlastník stadionu v Edenu)

září 2015 až podzim 2018 - čínská finanční a energetická společnost CEFC

- čínská finanční a energetická společnost CEFC od listopadu 2018 - čínská developerská společnost Sinobo, která přebrala nadpoloviční většinu akcií od čínské státní společnosti CITIC Group, jež předtím převzala klub od CEFC