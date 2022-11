Slavia jedná o příchodu Chytila, s návratem Stancia v zimě nepočítá

Fotbalová Slavia se podle trenéra Jindřicha Trpišovského aktuálně zajímá o tři hráče z Čech a tři z ciziny. Jedním z nich je útočník Mojmír Chytil z Olomouce, o jehož možném přestupu do Edenu momentálně oba kluby jednají.

Pražané usilují také o nejmenovaného stopera ze zahraničí, naopak s návratem rumunského záložníka Nicolaeho Stanciua Trpišovský během zimní přestávky nepočítá.

"Tady v Česku se nám líbí tři hráči, o které usilujeme. Je otázka, koho z nich se nám podaří přivést. Stejně tak jsou nějací hráči i ze zahraničí. Jeden už tu byl minulý týden se podívat. V klubu se mu líbilo, chtěl by jít do Slavie. Teď je otázka domluvit se s mateřským klubem," řekl Trpišovský v rozhovoru s ČTK a Sport.cz.

"Dnes přiletí další hráč a příští týden další. Jsou to tři hráči ze zahraničí, u těch dvou to ale je takové oťukávání. Zahraniční hráči se chtějí podívat, do jakého prostředí by šli. Uvidíme, co z toho bude. Většinou to bývá tak, že v přestupním období dopadne tak 50 procent z toho. Rozhlížíme se po hráčích, kteří by týmu výrazně pomohli a měli typologii, kterou nemáme," doplnil Trpišovský.

Vedle nedávného reprezentačního debutanta Chytila, který se blýskl při premiéře v národním celku hattrickem, Slavia delší dobu sleduje i slovenského útočníka Ladislava Almásiho z Baníku Ostrava. "Oba jsou to dobří hráči. My jsme o Almásiho usilovali už před rokem, i v létě, ale jednání nikdy nedopadla. S Mojmírem jsme v kontaktu také delší dobu. Jednání mezi kluby probíhají. On sám má velký zájem jít do Slavie, my také máme velký zájem. Otázkou je, jestli se domluvíme s mateřským klubem, což nebude nic jednoduchého," prohlásil Trpišovský.

Druhý tým ligové tabulky by podle něj rád získal i středního obránce. "V průběhu podzimu jsme měli na stoperu velké problémy, ať už zdravotní nebo tím, že hráči byli noví. Mělo to souvislost i s tím, že odešel Ondra Kúdela, který řídil druhého stopera. Hodně se nám v defenzivně točili hráči. Ale ke konci podzimu už stoperská dvojice fungovala dobře, je pořád varianta s Tomášem Holešem na stopera. Nějaké hráče si budeme stahovat z hostování. Priorita je ale stoper a je to stoper ze zahraničí, o kterého jsme měli v minulosti zájem," poznamenal Trpišovský.

Úřadující ligový vicemistr by rád získal i záložníka Stanciua, jeho návrat z čínského Wu-chanu Three Towns, kam zamířil z Edenu v únoru, ale není pravděpodobný. "S Nicem jsme v kontaktu celou dobu. Slavii má rád, má ji v srdci, je i s námi trenéry v kontaktu. Při odchodu říkal, že když se jednou bude vracet do Evropy, chtěl by se vrátit do Slavie. To platí. Víme, jak moc nám chybí. Náhradu jsme za něj dodnes nenašli, furt nám chybí typologie takové klíčové přihrávky. Je to hráč, o kterého bychom hodně stáli, přání je to velké. Ale myslím, že je nereálné, aby se kluby domluvily. Odešel za nějaké peníze, mateřský klub ho nebude chtít uvolnit," řekl Trpišovský.

Nečeká, že během zimy Slavii potkají velké odchody. "Jsou nějaké náznaky ze zahraničí. Registrujeme nějaké věci na Srdjana Plavšiče ze zahraničí. Hraje teď skvěle, o je něj zájem," řekl Trpišovský na adresu srbského křídelníka, který v září zamířil na hostování do Ostravy.

"Co jsme se bavili s (šéfem klubu) panem Tvrdíkem, tak bychom přes zimu nikoho moc uvolňovat nechtěli. Zásahy za poslední rok a půl byly velké, myslím, že ke konci podzimu se nám podařilo kádr stabilizovat. Do léta bychom chtěli udržet tým, jak je," dodal Trpišovský.