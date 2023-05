Slavia je lepší, když o něco jde, věří Trpišovský. Derby označil za zápas 10 z 10

Trenér Jindřich Trpišovský věří, že fotbalisté Slavie ve víkendovém přímém souboji o první místo v ligové tabulce na Spartě navážou na výkony z předchozích dvou pražských derby. Kouč červenobílých doufá, že jeho svěřenci znovu potvrdí, že s důležitostí duelu stoupají jejich výkony. Šlágr druhého kola nadstavby, před nímž Slavia ztrácí na rivaly dva body, označil za "zápas deset z deseti".

Slavia v předchozích třech soutěžních derby v sezoně neprohrála. Rivalové se na Letné utkají už potřetí během měsíce - nejprve v závěru základní části sezony červenobílí na Spartě remizovali 3:3, i když vítězství ztratili až v nastavení, a na začátku května triumfovali ve finále domácího poháru 2:0.

"Nálada je výborná. Myslím, že se všichni těšíme. Víme a vážíme si, že máme možnost se s tím soupeřem utkat napřímo mezi sebou. To je vždy lepší, než soupeřit na dálku a čekat na nějaké zaváhání soupeře. Když jsme v pozici, v které jsme," řekl Trpišovský klubové televizi.

"Samozřejmě dva zápasy v krátké době se nám tam povedly. Jak výsledkově, tak i celkově herně. Myslím, že s důležitostí zápasu výkonnost týmu stoupá. Vidím na klukách, jak jsou natěšeni. Nejraději by hráli už hned. Týká se to nás všech, natěšenost je obrovská," dodal Trpišovský.

Je mu jasné, že zápas může hodně napovědět o tom, kdo získá titul. Poté už budou v nadstavbě zbývat jen tři kola. "Všichni víme, jaká je situace. Je to vzájemný zápas o šest bodů. Víme, že potřebujeme stahovat náskok soupeře, a máme pro to ideální příležitost. Nejen, že můžeme získat body, ale můžeme o ně připravit i soupeře. Vzhledem k tomu, jaká je situace v tabulce i kolik zbývá utkání do konce, je to zápas deset z deset," řekl Trpišovský.

Zatím neví, zda bude mít k dispozici záložníka Christose Zafeirise. "Teprve se rozhodne, na jakou část zápasu a jestli vůbec bude použitelný. Jinak všichni hráči kromě něj, kteří nastoupili v posledním utkání s Bohemkou, jsou zdraví," uvedl Trpišovský.

Na marodce až do konce sezony zůstanou Lukáš Masopust a Peter Olayinka a několik hráčů se teprve dostává do formy. "Marodka je proměnlivá. Někteří hráči se nám vrátili. Petr Ševčík absolvoval první trénink s týmem. Hráči, kteří měli výpadek, jako je David Jurásek, jsou samozřejmě o něco dál, než byli předtím," dodal Trpišovský.