Psychická deka před derby na Eden nepadla. Nezmar zůstává ve Slavii, prozradil Bílek

Podzim byl královskou jízdou, jaro zatím euforii do Edenu nepřineslo. Slavia prochází herní krizí a navíc se znovu objevily spekulace o odchodu klíčového muže managementu Jana Nezmara. "Honza zůstává, což je obrovské plus pro celý klub," říká Jiří Bílek, člen představenstva a muž, který má na starosti slávistickou mládež.

Zatímco Sparta se blýskla ve čtvrtfinále poháru, když vyřídila Baník Ostrava 5:0, vám se jaro zatím výsledkově ani herně nedaří, Dvě porážky, jediná výhra doma s Opavou. Jaká je nálada v Edenu?

Bojovná. Samozřejmě si uvědomujeme, že výsledky nejsou úplně optimální, ale to se dalo tak trochu očekávat. Na jaře probíhá určitá přestavba v týmu, odešli zkušení hráči, odešli lídři Škoda, Souček nebo Hušbauer. Kádr se krystalizuje, hledáme právě ony vůdčí osobnosti. S tím jsme ale počítali, uvidíme po derby. Čeká nás velmi důležitý zápas.

Co jste říkal výkonu rivala?

Na Letné jsme měli lidi, já osobně viděl jen závěr zápasu. Sparta jde svojí cestou, má svoje problémy. Utkání s Baníkem zvládla, hrála dobře, na druhou stranu šlo jen o pohár. Byl to úplně jiný zápas, jenž měl jinou váhu. Až vzájemný souboj ukáže, jak na tom ten který tým je.

Zatímco před jarem to vypadlo, že vzhledem k šestnáctibodovému náskoku můžete objednávat bedny sektu, teď už máte k dobru jen deset bodů. A Plzeň pod novým trenérem Guľou hraje velmi dobře. Ani to vás neznervozňuje?

Deset bodů je pořád nádherný náskok, máme všechno ve svých rukou. Vnímáme sílu Plzně, s pohárem na jaře vyhrála čtyři zápasy, ale náročné duely ji ještě čekají. Ona taky všechno nevyhraje.

Atmosféře před derby zřejmě nepřidaly ani spekulace o odchodu Jana Nezmara. Jak to s ním momentálně vypadá?

Podle mých posledních informací Honza zůstává. Musím říct, že jsem z té zprávy nadšený, protože bez něj by to bylo velmi těžké. Pro celý klub je klíčovou osobností.

Nezmar byl ještě do zimy sportovním ředitelem, nově má z pozice viceprezidenta pro sport na starosti zahraniční i domácí skauting. Vy jste po něm převzal gesci nad mládežnickými výběry a akademií. Do jaké míry se změnila vaše práce?

Hodně a moc mě to baví. Jindra Trpišovský a Honza Nezmar se starají o áčko, kde mají hotové hráče, výběr těch nejlepších, co nabízí český trh. Já si dávám za cíl výchovu a kontrolu nad výchovou fotbalistů mezi sedmnácti a dvaceti lety. V tomto věku zažívají to nejtěžší, z vlastní zkušenosti vím, jak hrozně těžký byl přechod do dospělého fotbalu. Ostatně v tomto období je statisticky největší odpad. Snažíme se klukům pomoct a vytvářet takové podmínky, aby z nich byli co nejlepší hráči.

Máte tedy odpovědnost za to nejcennější, čím klub disponuje…

Ano, a taky to tak vnímám. Práce mě strašně baví a chci i pomoct Slavii, protože výchova z vlastních zdrojů je tou nejlevnější cestou. Naopak když fotbalisty kupujete, je to velmi nákladné. Jsem rád, že už několik kluků nakukuje do áčka, je to velká motivace nejen pro ně, ale i pro ostatní. Vidí, že si na první tým můžou sáhnout, ne-li dostat se do něj stabilně.

Dospívají vám dva silné ročníky 2001 a 2002. Skrývá se v nich nový Souček?

Jsou tam zajímaví hráči, ale jak jsem předesílal, cesta nahoru je strašně dlouhá a díra mezi béčkem a áčkem je obrovská. Každého z nich ještě čeká nějaký ten mezikrok, stejně jako v Součkově případu Žižkov a Liberec.