Prožívám zadostiučinění vůči svým nepřátelům, zářila Damková. Později si vzala Berbra

První ženou, která řídila utkání nejvyšší české fotbalové soutěže, se stala 18. října 2003 tehdy osmadvacetiletá Dagmar Damková. V utkání 11. kola mezi Libercem a Českými Budějovicemi, které skončilo vítězstvím domácích 2:1, se jí podle expertů povedlo, hře nechávala průběh a zbytečně ji nekouskovala.

Udělila jen dvě žluté karty - obě českobudějovickým hráčům - a včas dokázala zkrotit libereckého Václava Kolouška, který s ní zkoušel diskutovat.

"Prožívám štěstí. Zadostiučinění vůči těm, kteří mi házeli klacky pod nohy a nechtěli dát šanci. Na druhou stranu pak vděk k těm, kteří za mnou stáli a podporovali mě," svěřila se Damková se svými pocity po utkání. "Atmosféra byla nádherná, padly krásné góly, které k fotbalu patří. Musela jsem dát jen dvě žluté karty, takže super," řekla rozhodčí, která před řízením utkání v Liberci získala zkušenosti ve druhé lize a dvakrát byla asistentkou v té první.

Damková celkem odpískala v české nejvyšší soutěži 45 zápasů, krátce před koncem aktivní kariéry dokonce vedla zápas Dukly se Zlínem, ve kterém ji na čarách doplňovaly další dvě ženy, Adriana Šecová a Lucie Ratajová. Řídila například ženské finále OH 2008 v Pekingu, ME 2009 v Helsinkách či Ligy mistryň 2011 v Londýně. V roce 2011 se jako první žena stala členkou komise rozhodčích UEFA a v reakci na to skončila s pískáním. Ve stejném roce nahradila v čele komise rozhodčích FAČR odvolaného Luďka Macelu a v této funcki vydržela pět let.

Bývalá učitelka angličtiny se ještě jako aktivní rozhodčí provdala za kontroverzního fotbalového funkcionáře Romana Berbra a právě za spojení s ním a nedostatečnou aktivitu v komisi rozhodčích byla často kritizována. Spolu s Berbrem podali několik žalob na svoje kritiky, většina z nich byla zamítnuta. V roce 2020 v souvislosti s kauzou údajného ovlivňování výsledků, kvůli které byl zatčen i Berbr, odstoupila z funkcí ve vedení českého fotbalu.

Damková má v české mužské nejvyšší fotbalové soutěži jen málo následovnic, i zkušené rozhodčí často narážejí u fyzických testů. V minulém ročníku byla na listině rozhodčích jen jedna žena, Jana Adámková, mezi asistenty pak figurovala Lucie Ratajová. Letos na podzim je pak situace jen o málo lepší, "na čáře" rozhoduje ještě Nikola Šafránková.