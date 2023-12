Prodali jsme hráče skoro za půl miliardy, řekl Trpišovský. Česko se prý posunulo

Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský hodnotí uplynulou podzimní část sezony kladně. Vršovičtí sice po 19 ligových kolech z druhého místa v tabulce ztrácejí pět bodů na obhájce titulu Spartu, ale mají jedno utkání k dobru, a jejich kouč věří, že na jaře zabojují o první příčku.

Trpišovský je za poslední půlrok spokojen také s vystoupením v evropských pohárech a s finančním ziskem za prodej hráčů, na tiskové konferenci po vítězství 3:2 v Ostravě rovněž ocenil rostoucí kvalitu české ligy a vyšší návštěvy.

"Z pohledu Slavia to byl tak z 90 procent velice úspěšný půlrok. Prodali jsme hráče skoro za půl miliardy (korun), podařilo se nám projít kvalifikacemi a skončili jsme na prvním místě ve skupině Evropské ligy. Na transferovém trhu a v Evropě je to za mě na jedničku, v českém poháru jdeme také dál, takže i tam jsme spokojeni," řekl Trpišovský.

V lize jeho svěřenci zatím třikrát ztratili body za remízu a jednou za porážku 1:2 doma s Plzní. Oproti Spartě mají odložené utkání ve Zlíně k dobru.

"Ligu nám trochu kalí dohrávka, která to opticky kazí. Prohráli jsme ale jen jednou v zápase, který se nám hrubě nevyvedl a Plzni se skvěle podařil," poznamenal Trpišovský.

"V tabulce jsme druzí, máme kontakt s prvním týmem a chceme hrát o první místo. Posun je za mě v hráčském kádru. Už jsem o tom mluvil po Evropě, z týmu cítím energii, je radost s ním pracovat. Zvládá i zápasy, v kterých jsme se vloni někdy trochu stříleli do vlastní nohy," doplnil sedmačtyřicetiletý trenér.

Liga podle něj šla úrovní nahoru, což dokazuje i rostoucí návštěvnost. Nejvíce diváků přišlo na podzim na domácí zápasy Slavie v Edenu, nejvyšší procentuální využití kapacity stadionu má Sparta.

"Myslím si, že jsme se jako Česko někam posunuli. Jak ohledně návštěv, tak zajímavosti fotbalu a typu hráčů, které tady máme. Důraz na některé typy hráčů se blíží evropskému fotbalu, proto tu máme zajímavé zápasy. Na podzim padalo hodně gólů, týmy hrají ofenzivně. Zaplaťpánbůh za kulisu, která je. Jsou fanzóny, například Teplice mají obrovský posun v návštěvách," uvedl Trpišovský.

"Musíme ale držet krok, nabízet servis, protože lákadla pro lidi jsou obrovská. Další sporty a tak podobně. Musíme dělat všechno pro to, aby zápasy byly takto atraktivní a pokud možno ještě atraktivnější," poznamenal Trpišovský.

Rostoucí kvalita české ligy se promítla i v pohárech. Poprvé v samostatné historii se do jarní fáze kvalifikovaly tři tuzemské kluby a díky úspěšným podzimním výsledkům jsou v národním koeficientu UEFA za tento ročník na pátém místě. Celkově Česku patří 11. příčka a atakuje elitní desítku.

"Celkově je pro mě podzim pozitivní. Máme tři týmy, které v Evropě postoupily do jara, všechny udělaly skvělé výsledky pro koeficient. Prodaly se televizní práva, bylo spousta pozitivních kroků," připomněl Trpišovský, že liga po výběrovém řízení na vysílací práva může získat až půl miliardy korun, tedy trojnásobně více.

Nepočítá s tím, že by se do Slavie na zimní přípravu vrátil Brazilec Ewerton, který v Baníku hostuje z Vršovic.

"Ewe hraje výborně, pro Baník dobře. Je to typ hráče, který baví lidi a má body. Jak jsem ho poznal, je to kluk, který musí mít jistotu, že bude nastupovat. Já ho mám hrozně rád, měli jsme spolu dobrý vztah. Hodí se ale pro určitý styl, musí to být postavené určitým způsobem, někdo za něj třeba musí i trochu bránit," řekl Trpišovský.

"Co se týče jeho budoucnosti, je tam nabídka ze zahraničního klubu, která byla už vloni v zimě. Ve hře je hodně variant, bude to samozřejmě i o Ewem, co bude chtít. My ho nebudeme stahovat do přípravy. Jeho budoucnost bude řešit naše sportovní vedení s Baníkem i dalšími případnými zájemci," dodal.