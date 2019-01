Příliš nabitý kádr Slavie? Jen ať bojují, říká Trpišovský před soustředěním

před 1 hodinou

Fotbalisté pražské Slavie v pondělí odcestují na druhé zimní soustředění do Portugalska ve stávajícím složení s třemi brankáři a 24 hráči do pole. Trenér Jindřich Trpišovský případně zúží kádr až po kempu. O místo v týmu se podle něj stále mají možnost poprat i obránce Jakub Jugas s ofenzivním záložníkem Janem Matouškem, o jejichž odchodu na hostování se v minulých dnech mluvilo.

"Na soustředění do Portugalska pojedeme v tomhle počtu, tři brankáři a 23 zdravých hráčů plus Honza Matoušek, který má problém se zadním stehenním svalem a měl by se během pěti šesti dnů připojit k týmu," řekl Trpišovský novinářům po výhře 8:0 v prvním zimním přípravném utkání nad druholigovým Ústím nad Labem.

V Portugalsku jeho tým změří síly s Pekingem Čung-che Kuo-an, Salcburkem, Rosenborgem Trondheim a zřejmě i výběrem anglického Brentfordu do 23 let. "Hrajeme čtyři zápasy, chceme dát všem hráčům prostor. Čekají nás těžší soupeři, tam se ukáže pravá forma hráčů. Na zúžení může pravděpodobně dojít až po soustředění, ale třeba do začátku sezony půjdeme i s plným kádrem. Vždycky se může něco stát po zdravotní stránce, přestupní termín končí asi až po třetím jarním kole," doplnil Trpišovský.

Podle médií by se zpět do Zlína na hostování mohl vrátit Jugas. "Máme spolu dohodu, že bude naplno absolvovat přípravu, absolvuje soustředění a potom si řekneme, jaká je jeho pozice v kádru. Třeba bude v základní sestavě, dostane se na pozici prvních tří stoperů a bude o to dál bojovat. Anebo se domluvíme, že jeho vytížení může být jinde. Ale myslím, že my i on preferujeme, aby tady zůstal," uvedl Trpišovský.

Jistý zatím podle Trpišovského není ani návrat Matouška na hostování zpět do Příbrami. "To je podobná věc. Teď se mu to bohužel zkomplikovalo drobným zraněním. Priorita by měla být, že tady o to musí bojovat. Nemá smysl, aby jen tak někam odcházel a v létě o to bojoval znova. Hráči by neměli mít v hlavě, že mají nějakou únikovou variantu jinde. Má stejnou šanci jako všichni ostatní, případně poté může nastat nějaká debata," řekl Trpišovský.

S dosavadním průběhem přípravy je kouč lídra ligové tabulky spokojený. Do zápasu s Ústím nezasáhli ze zdravotních důvodů Simon Deli, Miroslav Stoch, Matoušek a posila Alex Král spolu s rekonvalescenty Jakubem Hromadou a Stanislavem Teclem.

"Zdravotní stav je relativně dobrý na to, co máme za sebou, jaké byly podmínky. Změna povrchu i teploty je vždycky riskantní. Z 24 hráčů je 20 v plném zatížení, od pondělí se připojí Stoch a Deli. Dnes onemocněl Alex Král, ale nemá teplotu, takže by to mělo být dobré. Až na Honzu Matouška bychom od pondělí měli trénovat v kompletním složení," dodal Trpišovský.