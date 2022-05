Slávisté v Portugalsku zaujali. Baha si prý vyhlédla Benfica

Ústecký okresní soud dnes poslal na dva roky do vězení Slováka známého z filmu V síti za kontaktování dívky, o níž si myslel, že jí je dvanáct let. Žádal od ní obnažené fotky a plánoval s ní setkání v Ústí za účelem sexu. Muž už byl dříve odsouzen za kontaktování nezletilých dívek přes sociální sítě, mezi nimiž byla i herečka z dokumentu. Soud v Ústí tak dnes uložil souhrnný dvouletý nepodmíněný trest a vyhostil ho. Ivan Hazucha vinu doznal. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně si ponechala třídenní lhůtu pro vyjádření stanoviska.

Soud uznal muže vinného z přečinů šíření pornografie, zneužití dítěte k výrobě pornografie, navazování nedovolených kontaktů s dítětem a ohrožování výchovy dítěte, vše ve stadiu pokusu. Hazucha, který má slovenské občanství, je aktuálně ve vězení za jiný trestný čin, proto dnes soud uložil trest souhrnný.

Muž podle obžaloby od 3. listopadu 2020 do 10. listopadu 2020 prostřednictvím Facebooku kontaktoval ženu, která se v konverzaci s ním vydávala za dvanáctiletou dívku. Ve skutečnosti jí tehdy bylo pětadvacet let. Hazucha chtěl, aby mu poslala své obnažené fotografie, přičemž on jí opakovaně zasílal fotografie svého obnaženého ztopořeného penisu. "Expresivně jí popisoval sexuální styk a dotazoval se, zda by ho s ním chtěla zkusit, přičemž plánoval s dívkou setkání, které hodlá uskutečnit, jakmile vydělá peníze na cestu do Ústí nad Labem," uvedla v obžalobě státní zástupkyně Zdeňka Pavelková.