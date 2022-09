Plzni stačil jeden gól, pak přežila tlak Liberce. Jablonec prohrál v Teplicích

Fotbalisté Plzně vyhráli v 7. kole Fortuna:Ligy 1:0 v Liberci a jako jediní v soutěži dál drží neporazitelnost. Naopak Jablonec jako jediný ještě nevyhrál, v Teplicích podlehl 2:3. Mladá Boleslav zvítězila v Českých Budějovicích 2:0.

Do plzeňské sestavy se vrátil uzdravený klíčový záložník Kalvach, naopak jen na lavičce začal útočník Chorý. Na hrotu ofenzivy dostal od úvodu šanci Bassey a poprvé v sezoně nastoupil v základní sestavě Čermák. Liberečtí vyrukovali v rozestavení s třemi stopery.

Severočeši začali aktivněji a ve 20. minutě měli první velkou šanci. Po Preislerově centru z levé strany tečoval míč na malém vápně před Staňkem Van Buren, ale plzeňský gólman reflexivně zasáhl a uchránil hosty od inkasované branky.

Plzeňští postupně vyrovnali hru a ještě do přestávky se ujali vedení. Ve 38. minutě napřáhl z přímého kopu ze střední vzdálenosti Mosquera a libereckého gólmana po technické střele zachránilo břevno.

Za tři minuty už Viktoria slavila. Mosquera prodloužil balon na Sýkoru, který se před vápnem zbavil obránce a jeho pokusem tečoval Gebre Selassie mimo dosah brankáře. Plzeňský univerzál skóroval proti klubu, kde v minulosti působil, a připsal si první trefu v ligovém ročníku.

V 53. minutě za šestnáctkou vypálil z voleje Kalvach, ale přestřelil. Na opačné straně pak Havel v krkolomné pozici odvrátil ostrý Preislerův centr na roh. Severočeši sice měli trvalou územní převahu, ale do vyložených šancí se přes organizovanou hostující defenzivu nedostávali.

Naopak v 76. minutě mohl rozhodnout Vlkanova, radost z premiérové branky v plzeňském dresu mu v předvečer 28. narozenin pokazilo břevno.

V závěru si domácí vytvořili drtivý tlak, soupeře prakticky nepouštěli z jeho poloviny, po změně stran zahrávali hned deset rohů, přesto Staňka výrazněji neohrozili. Západočeši potvrdili, že mají se čtyřmi inkasovanými góly nejlepší obranu soutěže spolu se Slavií.

Plzeň v lize zvítězila popáté za sebou a protáhla svou neporazitelnost už na 34 soutěžních zápasů. Viktoria bodovala popatnácté z posledních 16 duelů nejvyšší soutěže v Liberci. Západočechům, kteří mají k dobru odložené utkání s Brnem, vyšla generálka na středeční úvodní utkání skupiny Ligy mistrů v Barceloně.

Jablonec dohrával opět v devíti

Fotbalisté Teplic přestříleli Jablonec 3:2. O premiérovém domácím vítězství "Sklářů" v sezoně rozhodl v 66. minutě Abdallah Gning. Hosté dohrávali stejně jako v úterý proti Spartě v devíti, dnes byli vyloučeni střídající Tomáš Malínský a Vladimir Jovovič.

Jablonecký kouč Horejš se musel obejít bez distancovaného Kroba i dvojice středních záložníků Považance s Kratochvílem. Od začátku tak dostal šanci Souček, jenž v týdnu přišel na hostování z druholigové Dukly.

Nový střed zálohy zvolil i domácí trenér Jarošík. Ten poprvé v sezoně nenasadil do základní sestavy Marečka s Juklem, místo kterých obsadilo střed pole duo Křišťan, Kučera. V útoku "Sklářů" nechyběl útočník Fila, jenž přišel teprve v pátek na hostování ze Slavie.

Teplice vstoupily do utkání velmi aktivně a už v osmé minutě šly do vedení po souhře obou křídelních hráčů. Hyčka nacentroval z pravé strany do pokutového území a Urbanec hlavou vstřelil čtvrtou branku v sezoně.

Povzbuzení domácí si vypracovali další nadějné náznaky šancí, v 18. minutě ale udeřil na druhé straně rovněž jablonecký nejlepší střelec. Po sérii osobních soubojů se míč po Šulcově hlavičce odrazil k Chramostovi, jenž ve skluzu překonal Muchu. Jednatřicetiletý útočník bodoval v pátém utkání po sobě, kromě tří gólů si připsal i dvě asistence.

Ještě do poločasové pauzy dokonal obrat stoper Martinec, jenž zůstal po předchozím odvráceném rohu před bránou soupeře a Jovovičův centr na zadní tyč poslal hlavou od břevna za čáru. Na druhou ligovou trefu jabloneckého stopera v kariéře mohl vzápětí navázat po dalším rohovém kopu Hübschman, dárek k nedělním 41. narozeninám ale sebral hostujícímu kapitánovi odpískaný ofsajd.

Domácí fanoušci tým při odchodu do kabin vypískali a kouč Jarošík poslal hned na začátku druhé půle do hry Jukla s Žákem. A volba střídajících hráčů se někdejšímu reprezentačnímu záložníkovi vyplatila. Nejprve Žák v 63. minutě znovu srovnal stav, když po nepřehledné skrumáži po standardní situaci doslova dotlačil míč do sítě, a vzápětí Gning nekompromisní ránou pod břevno zužitkoval Juklovu kolmici za obranu.

Snahu o opětovné srovnání skóre zkomplikoval Jablonci čtvrthodinu před koncem Malínský, když při dobíhání míče ostře atakoval gólmana Muchu a byl vyloučen po šesti minutách na hřišti. Oslabení hosté navíc v nervózním závěru přišli i o Jovoviče, který po druhé žluté kartě vztekle odhodil kapitánskou pásku pod nohy sudího Klímy. V nastavení mohl přidat pojistku Žák, jeho lob přes půl hřiště ale skončil těsně vedle.

Doma to Jihočechům nejde

Fotbalisté Českých Budějovic s Mladou Boleslaví 0:2. Hosté hráli od 41. minuty přesilovku po vyloučení Davida Broukala, kterou po přestávce dvěma brankami využil Tomáš Ladra. Dynamo tak doma nezvítězilo ani ve čtvrtém utkání sezony.

Hostující trenér Hoftych nechal v úvodu pouze na lavičce veterány Matějovského a Milana Škodu, mezi tyče se poprvé v ročníku postavil Šeda. Středočechům změny prospěly a v úvodu zápasu měli více ze hry. Ve 13. minutě pálil z 20 metrů prudce Dancák, brankář Janáček měl plné ruce práce a míč vyrazil, po následném rohu mířil Ladra těsně vedle.

Ve 26. minutě sice Fulnek rozvlnil síť, ale sudí Machálek gól po konzultaci s videorozhodčím neuznal, neboť ležící a zraněný mladoboleslavský Šimek bránil domácímu brankáři ve hře.

Budějovickému týmu se nedařila kombinace, Michal Škoda byl na hrotu odříznutý a i proto si Dynamo za celou první půli nevytvořilo žádnou příležitost, pouze Čmelíkova střela šla těsně vedle. Navíc během pár minut byl po dvou žlutých kartách vyloučen Broukal a tým ještě před pauzou oslabil.

Na přesilovku posílil ofenzivu hostů jejich nejlepší střelec Milan Škoda, zatímco jeho bratr Michal v domácím dresu už do hry nezasáhl. V 52. minutě trefil Pech tyč, několikrát pálil Ladra, ale brankář Janáček byl vždy na svém místě.

To neplatilo v 59. minutě, kdy Fulnekův centr z levé strany lehce tečoval Ladra a poslal hosty do vedení. Možnost navýšit náskok promarnil v 69. minutě Karafiát, který zblízka přestřelil.

Těsný náskok Boleslav hájila aktivní a nátlakovou hrou, z níž těžila další šance a v 75. minutě se dočkala druhé branky, když se podruhé v zápase prosadil Ladra.

7. kolo první fotbalové ligy:

Slovan Liberec - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Branka: 41. Sýkora. Rozhodčí: Proske - Kotík, Kubr - Štěrba (video). ŽK: Frýdek, Kozel (trenér) - Čermák, Holík, Hejda, Chorý, Ndiaye. Diváci: 5158.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie (83. Kozák), Prebsl, Plechatý - Mikula (68. Matoušek), Valenta, Červ (67. Rabušic), Preisler (82. Mészáros) - Frýdek - Rondič (46. Višinský), Van Buren. Trenér: Kozel.

Plzeň: Staněk - Holík, Hejda, Pernica, Havel - Kalvach (69. Ndiaye), Čermák (61. Bucha) - Sýkora, Vlkanova (83. Jirka), Mosquera (69. Jemelka) - Bassey (61. Chorý). Trenér: Bílek.

FK Teplice - FK Jablonec 3:2 (1:2)

Branky: 8. Urbanec, 63. Žák, 66. Gning - 18. Chramosta, 40. Martinec. Rozhodčí: Klíma - Hrabovský, Vyhnanovský - Franěk (video). ŽK: Hybš - Jovovič, Polidar. ČK. 76. Malínský, 90.+2 Jovovič (oba Jablonec). Diváci: 2223.

Teplice: Mucha - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka (61. Shejbal), Kučera, Křišťan (46. Jukl), Urbanec - Trubač (90.+5 Kodad) - Gning (86. Dramé), Fila (46. Žák).

Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Heidenreich - Souček (70. Ikaunieks), Hübschman (70. Malínský), Houska, Polidar - Šulc, Jovovič - Chramosta (64. Sejk).

Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boleslav 0:2 (0:0)

Branky: 59. a 75. Ladra. Rozhodčí: Machálek - Paták, Líkař - Kocourek (video). ŽK: Broukal - Mašek, Mareček. ČK: 41. Broukal. Diváci: 2531.

České Budějovice: Janáček - Havel, Králik, Skovajsa - Čolič (46. Sladký), Čavoš (73. Matoušek), Hellebrand, Broukal, Sluka (60. Potočný) - Michal Škoda (46. Zajíc), Čmelík (77. Grič). Trenér: Weber.

Mladá Boleslav: Šeda - Suchý (46. Milan Škoda, 77. Krobot), Šimek, Karafiát - Pech, Mašek (55. Matějovský), Dancák (89. Donát), Mareček, Fulnek - Ladra, Ekpai (55. Skalák). Trenér: Hoftych.