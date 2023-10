Neuznaný gól Slavie? Jasná penalta, ale rozhodčí to myslel dobře, říká Švancara

"Proti Slavii nikdo nechce hrát fotbal, soupeři používají veškeré dovolené prostředky. To však čeká i Spartu a Plzeň," říká bývalý útočník Petr Švancara v tradičním komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Slávista Mojmír Chytil sice dostal v Teplicích míč do sítě, ale k smutku a údivu jeho i spoluhráčů rozhodčí gól po dlouhém zkoumání neuznali | Foto: Profimedia.cz

Plzeňský trenér Miroslav Koubek po porážce na Letné prohlásil, že Sparta je o rok dál než jeho mužstvo. Já vím, že nemyslel, že už hraje podzim 2024, jen to, že má stabilizovanější kádr, široký výběr a formu.

Já tohle ovšem moc neberu, pořád máme tendenci hodnotit, že někdo jede na vlně, někdo se potácí v krizi. Zní to jako klišé, ale každý zápas je skutečně jiný.

Jde o to, že Sparta je doma daleko silnější, než bývala, což je zásluha realizačního týmu. Kluci si věří a je to znát. Má v sestavě hráče, kteří jsou schopni individuálními výkony rozhodnout zápas.

Kdyby se hrálo v Plzni, mohlo být všechno jinak. A také stačilo, kdyby v závěru hosté vyrovnali, Vitík to však krásně vyhlavičkoval a hodnocení vyznívala jinak.

Mě potěšilo, že to bylo pěkné pokoukání. Proti ohyzdnému derby naprosto super.

Už za mě se říkalo, že po vyrovnání musím udržet zvýšenou koncentraci minimálně sedm minut. Žiješ v takové euforii, cítíš se jako kanon, dal jsi gól. A to je zrádné, snadno se v ostražitosti poleví.

To se Plzni stalo, hned zase inkasovala. Nedivím se, že byl kouč Koubek naštvaný, takové zlomy trenéři přímo nesnáší. Místo, aby bylo mužstvo v pohodě, zase řeší něco, co nechce. Gól Kuchty byl hrozně laciný, byl nepochopitelně volný, postavení obránců mělo být jiné.

Čekalo se, že Slavia snadno vyhraje v Teplicích, nakonec mohla i prohrát, domácí neproměnili penaltu. Nebyl to hezký zápas. Soupeř je na Slavii připravený, chce jí to maximálně znepříjemnit. To předvedla už v derby Sparta, kouskovala hru, skoro se nehrálo. Statistiky, kolik je promarněných minut, jsou děsivé.

Teplice použily stejnou taktiku. A další týmy to budou dělat také. Znemožní Slavii hrát její technický fotbal, použijí veškeré dovolené prostředky. Nepokropí hřiště, zanedbají jeho údržbu, hráči půjdou do soubojů s obrovskou agresivitou na hraně vyloučení. Teď to Slavia poznala ve dvou zápasech za sebou.

Bavil jsem se o tom s asistentem Zdenďou Houšteckým a ubezpečil jsem ho, že bych hrál také tak. Jinak se té fotbalové převaze vzdorovat nedá. A je to jenom o tom, jestli Slavia šance, které si vytvoří, a vždycky si nějaké vytvoří, promění.

Zatím se jí dařilo takovou obranu prolomit, v Teplicích ne. Tohle ovšem bohužel čeká i Spartu a Plzeň, také proti nim nebudou chtít soupeři hrát.

Slavia nakonec gól vstřelila, ale nebyl jí uznán. Vždycky když vznikne nějaká nová pravidlová situace, zkoumám, jak to pomohlo fotbalu. Já viděl při akci jasný penaltový faul na Juráska. Ale rozhodčí správně ponechal výhodu, projevil cit, Slavia dala gól, což se jevilo jako to nejlepší, co mohlo nastat. Proč akci přerušovat a nařizovat penaltu.

Jenomže gól nebyl uznán pro ofsajd hráče, který byl faulovaný. Podle pravidel, výhoda přece byla ponechána a využita. Nedivím se, že se slávisté rozčilovali. Ale zastanu se rozhodčího, myslel to dobře.

Teplice mohly dokonce vyhrát, kdyby Tadeáš Vachoušek proměnil pokutový kop. Jsem rád, že si mladí věří a jdou na něj i za tak vypjatého stavu. Je to velký talent českého fotbalu, pro mě je důležité, aby to hodil za hlavu, nebál se a šel na ni znova. Už jenom to, že si míč vzal, dokazuje, jakou má v mužstvu pozici. Sebevědomí tedy má, tohle s ním snad nezacloumá.

Do Karviné se vrátil slovenský trenér Juraj Jarábek a hned dala Liberci pět gólů. Výměna kouče často zafunguje, nastolí se jiná atmosféra, zkouší se něco jiného. Tím, že vedení trenéra už znalo z předchozích angažmá, vědělo, jak pracuje a co od něj může očekávat, to mohlo být ještě působivější. Ale říkat, že Karviná se dostala z nejhoršího, to bych byl opatrný. V dalším utkání může zase prohrát, i vysoko.

Odnesl to Liberec, už se začíná proslýchat, že je v krizi. A už jsme zase u těch hodnocení. Problém je v tom, že nevyhrává. Já viděl duely, kde byl lepší, včetně zápasu doma se Spartou.

Jenže nevyhrál, protože nedal šance. To pak může na mužstvo dolehnut, že dostane v Karviné búra. Liberci však věřím, že se zase zvedne.

Stejně jako Baník, jemuž se na začátku nedařilo, ale ustál to.