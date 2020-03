Lidé z vedení nás pomlouvají a škodí klubu, stěžoval si Drobný. Dynamo se ohradilo

Českobudějovický fotbalový klub se na internetových stránkách ohradil vůči kritickým výrokům svého brankáře Jaroslava Drobného.

Čtyřicetiletý gólman v televizním pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport mimo jiné prohlásil, že určití lidé v Dynamu hráčům nepřejí úspěch a házejí jim klacky pod nohy.

Drobnému se nelíbí, jak se někteří zaměstnanci prvoligového nováčka a šestého celku tabulky chovají. "Jak jsme říkali, že kabina táhne za jeden provaz, tak o celém klubu to říct nemůžu. Myslím si, že si házíme klacky pod nohy, a přijde mi to nefér," řekl Drobný.

Podle bývalého reprezentačního brankáře, který se do Budějovic vrátil během podzimu a spolu se zkušeným obráncem Tomášem Sivokem tým výrazně pozvedl, ne všichni v Dynamu přejí hráčům úspěch a dokonce je někteří lidé za zády pomlouvají.

"Můj názor je, že i lidé ve vedení klubu nebo lidé, co pro klub pracují, nám nepřejí a jsou rádi, když prohrajeme. To na nich vidíš. Pak se to doslýcháme, jak nás pomlouvají za zády a říkají, že jsme s trenérem tři králové (spolu se Sivokem). Nevím, jestli je to závist. Místo toho, aby byli všichni na jedné lodi," prohlásil Drobný, který kritizoval také tréninkové podmínky na jihu Čech.

České Budějovice označily výroky brankářské jedničky za velké překvapení. "Klub chápe, že mezi lidmi může docházet k vzájemným antipatiím, přesto si ale nemyslí, že vztahy by byly takové, aby se musely takovým způsobem veřejně prezentovat. Pokud má Jaroslav Drobný s někým z klubu osobní problémy, měl by si to s daným člověkem sám vyříkat a neventilovat to podobným způsobem přes mediální prostor," uvedl budějovický klub.

"Není to tak dávno, kdy se klub pohyboval v dolní polovině tabulky druhé ligy. Za poslední měsíce a roky došlo díky dennodenní práci všech v organizaci k velkému posunu ve fungování klubu a je pak velká škoda, když se podobnými výroky bez respektu k práci lidí v klubu klima okolo Dynama České Budějovice začíná narušovat," stojí dále v prohlášení na webu.