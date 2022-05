Nejhezčí gól kariéry, smál se Plavšič. Kouč mu přitom v duchu nadával, co to zkouší

Fotbalista Srdjan Plavšič byl šťastný, že konečně vstřelil první soutěžní gól za Slavii od loňského příchodu z konkurenční Sparty. A trefa to byla skutečně parádní.

Šestadvacetiletý srbský univerzál zlomil dlouhé čekání v neděli ve 3. kole ligové nadstavbové skupiny o titul proti Slovácku úchvatným lobem ze 40 metrů do prázdné branky.

Poté, co gólman Slovácka Filip Nguyen ve 29. minutě zahrál špatně hlavou daleko před pokutovým územím, si Plavšič zpracoval míč na prsou a následně jej z voleje poslal do opuštěné branky. Svůj tým tím nasměroval k výhře 3:0.

"Věděl jsem, že brankář je mimo. Zkusil jsem to, spadlo to tam a byl z toho pěkný gól. Asi nejhezčí v mé kariéře," liboval si Plavšič. "Samozřejmě takových gólů nedávám moc, je to jednou za život. Jsem za to moc šťastný," rozplýval se.

Jeho silnější nohou je levačka, i proto se po povedeném lobu poplácal po pravém stehně. "Chtěl jsem ukázat, že i pravačkou to umím," smál se Plavšič. "Měl jsem první dotek prsy, nemohl jsem hrát levou, tak jsem zkusil pravačku. Občas to s ní zkouším na tréninku, z takové dálky samozřejmě asi ne. Když to zkoušíš na tréninku, proč ne v zápase? Snažím se používat obě nohy, dnes to vyšlo," pochvaloval si.

O jeho slabině v podobě hry pravou nohou samozřejmě ví i kouč Slavie Jindřich Trpišovský. Proto se při gólové akci zprvu divil, co to jeho svěřenec vyvádí. "V duchu jsem trochu nadával, že to takhle vůbec zkouší," přiznal trenér na webových stránkách klubu. "V první moment, kdy kopnul do balonu, jsem si spíše myslel, že to uděláme jinak a půjdeme do otevřené obrany," doplnil.

Jenže pak i on nadšeně sledoval, jak míč plachtí do sítě. "I s tím, jak byl natočený tělem mimo branku, jak to trefil, to je neskutečné. Zvolil geniální řešení, pátrám v paměti, jestli jsem někdy viděl hezčí gól," oceňoval Trpišovský.

Trenéři srbského šikulu nabádají, ať se pravačkou nebojí hrát. "Jestli ho za něco hodně kritizujeme, je to, že vůbec nepoužívá svoji pravou nohu, kterou nemá vůbec špatnou," přiznal kouč. "Jsou přitom momenty, kdy si s ní může pomoct, moc to ale nedělá a sám to ví. Proto to pro mě bylo v ten moment překvapení," zopakoval.

Do Slavie přišel Plavšič ze Sparty před sezonou a dosud za tým z Edenu skóroval jen v přípravném utkání s Ostravou. "Každý zápas jsem měl v hlavě, že jsem ještě žádný gól nedal. Měl jsem nějaké asistence, ale na gól jsem čekal dlouho," věděl.

I Trpišovský byl rád, že je dlouhé čekání u konce. "Srkiho my všichni trenéři peskujeme skoro každý trénink, že nezakončuje a nestřílí. I ve vyložených pozicích přehrává situace," prozradil stratég červenobílého mužstva.

"On se pořád obhajuje, že raději přihrává, než střílí. Víme, z jakých pozic na tréninku i v zápase nezakončí, a pak se rozhodne pro tohle. Jednalo se o krásný, neskutečný kop. Navíc pravou nohou, kterou používá fakt jen v totální nouzi, když není zbytí. Bylo to fakt neskutečné," nemohl se Trpišovský nabažit.

Slavia i díky Plavšičovi udržela naději na obhajobu titulu. Pražané dvě kola před koncem nadstavby dál ztrácejí z druhého místa v tabulce na vedoucí Plzeň dva body.

"Věděli jsme výsledek Plzně, že vyhrála. Před zápasem jsme si řekli, že musíme koukat jen na nás. Že zkusíme vyhrát všechny tři zápasy a uvidíme, na co to bude stačit. Jak to celé dopadne," dodal Plavšič.