Nadstavba nemá smysl, shodují se fotbalové osobnosti. Vadí i prosincové termíny

Až do půlky prosince se letos potáhne nejvyšší soutěž. Je to jeden z důsledků nového systému Fortuna:Ligy, která stejně jako loni vyvrcholí nadstavbovou částí. Co na změny říkají fotbalové legendy? Projděte si jejich názory v anketě Aktuálně.cz.

1. Co říkáte tomu, že liga se letos bude hrát ještě v polovině prosince? 2. Nezvyklé termíny jsou důsledkem nového systému Fortuna:Ligy. Jak jej hodnotíte?