Na výhře nad Libercem má zásluhu hlavně Kačaraba, chválil obránce Trpišovský

Podle trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského měl hlavní zásluhu na vítězství sešívaných nad Libercem ukrajinský obránce Taras Kačaraba. Přiznal, že hráč nastoupil v utkání dříve, než mu povolili lékaři.

Slavia v zápase opět nuceně střídala, krizi stoperů ovšem pomohl zažehnat obránce Kačaraba, který se rychle vrátil do základní sestavy. "Od doktorů měl povoleno nastoupit až zhruba za čtrnáct dní. Po pondělním tréninku se ale rozhodl jít hrát a přesvědčil nás, že to zvládne i na své vlastní riziko," vysekl Trpišovský poklonu ukrajinskému obránci.

"Chtěl bych poděkovat hlavně Tarasovi, který nás zachránil tím, že do zápasu šel a dohrál ho. Na tomhle důležitém vítězství má zásluhu hlavně on, děkuji mu za celý tým i klub," chválil dál Trpišovský.

Slavii se podařilo zápas zlomit před poločasem, kdy se z dorážky prosadil Alexander Bah. Ve druhé půli zvyšovali Jan Kuchta a Peter Olayinka. Po snížení Miroslava Stocha Slavia zvítězila 3:1.

"Miňo je dobrý hráč, před dvěma lety jsme se s ním bohužel museli rozloučit. Několikrát jsme koketovali s jeho návratem, bohužel to ale nikdy nevyšlo, přiznal Trpišovský.

Stoch do utkání šel ze střídačky a krátce po vstupu na trávník se mu povedlo skórovat. "Jak jsem říkal před zápasem, je to skvělý hráč, dlouho tu nebyl záložník, který by v sezoně udělal přes dvacet bodů, což se Miňovi v mistrovské sezoně podařilo. Upřímně jsem nebyl rád, že jde na hřiště. Věděl jsem, že bude nebezpečný, což posléze potvrdil. Na českou ligu je to nadstandardní hráč," uznal Trpišovský.

První půle Slavii podle hlavního trenéra ještě nevyšla podle představ. "Zápas pro nás byl složitý, těžce jsme se tam v první půli prokousávali. Liberec byl hodně aktivní, poctivý v defenzivní práci. Nedařilo se nám navíc na některých ofenzivních postech, nedokázali jsme se hlavně na stranách hřiště prosadit přes protihráče," hodnotil.

"Ve druhé půli se náš výkon zlepšoval, vyvrcholilo to druhým gólem a dalšími šancemi, které jsme měli. Miňo to pak zdramatizoval svojí brankou, byla tam u nás některá vynucená střídání, uklidnil nás ale třetí gól. Celkově se výkon během zápasu zlepšoval, v první půli jsme v některých fázích hráli pomalu a přicházeli o spoustu míčů," popsal Trpišovský, který hodně chválil výkon Liberce, kde dříve působil.