Masopust bere lekce od profesora Coufala. Dívám se na něj i teď ve West Hamu, přiznal

Znovu na pozici pravého obránce nastoupil fotbalista Slavie Lukáš Masopust při nedělním utkání Fortuna:Ligy, v němž přispěl k výhře 1:0 nad Mladou Boleslaví.

Na pravý kraj defenzivní linie se přesunul ze zálohy po odchodu Vladimíra Coufala do anglického West Hamu. "Musím říct, že mi ohromně pomohl Vláďa Coufal," zmiňuje Masopust právě svého předchůdce na postu pravého obránce.

"Když jsem koukal na nějaké jeho sestřihy nebo teď sledoval jeho zápas za West Ham, tak jsem si od něj hodně vzal, co se týče nabírání hráčů. To by mohl vyučovat," posílá na dálku díky svému fotbalovému profesorovi.

S plněním povinností směrem dozadu ale nemá Masopust žádné velké problémy, defenzivní práce mu nevadí. "Obecně mám bránění v krvi. Beru se za poctivého hráče, trenéři to po mě vždy chtěli," vysvětluje 27letý fotbalista. "Takže se s tím sžívám dobře," ubezpečuje.

"Jsme jeden tým, a pokud je někde potřeba vypomoci, tak to každý rád udělá. Kluci mi tam hodně pomáhají. Dobře spolu komunikujeme, hodně na mě mluví," chválí si podporu parťáků v červenobílých dresech. Zatím neví, jestli už se v obraně usadí natrvalo. "Stále se cítím asi spíš jako záložník, ale všechno je samozřejmě na trenérech," vysvětluje.

Jeho tým rozhodl zápas s Mladou Boleslaví v sedmé minutě, kdy se trefil Peter Olayinka. "Hlavně v první půli jsme měli dobré šance, skvělé kombinace. Ve druhé půli už bylo trochu vidět, že máme v nohách čtvrteční zápas. Už naše hra nebyla tak přesná, ale týmovostí jsme to zvládli a uhráli vítězství 1:0," libuje si rodák z Božejova.

I když Slavia držela jen nejtěsnější náskok, o tři body se Masopust nebál. "Šance na druhý gól jsme měli. Je velká škoda, že jsme nedokázali zvýšit třeba ještě do poločasu, protože jsme mohli dohrávat více v klidu. Ale nestrachoval jsem se. Dozadu jsme hráli výborně. Byl to odpovědný týmový výkon a klukům jsem věřil," podotýká.

Teď je rád, že přichází reprezentační přestávka. První liga se sice rozběhla po měsíční koronavirové přestávce, ale Slavia v pauze odehrála tři těžká utkání Evropské ligy.

"Měli jsme teď tři hodně náročné zápasy. Takže některým klukům, které nečeká reprezentační sraz, to určitě bodne, že si odpočinou," říká Masopust. Jeho se ale volno netýká. "Někteří včetně mě jedeme na sraz. Já se těším, potkám se tam s kluky, kteří ze Slavie odešli nebo jsme s nimi hrál někde dřív. Navíc nás čekají tři skvělé zápasy," připomíná klání s Německem, Izraelem a Slovenskem.