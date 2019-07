Vzkříšený Matoušek zase naděloval klokanům. Mám je rád, liboval si

před 50 minutami

Útočník Jan Matoušek prožil ideální soutěžní premiéru v novém dresu a v úvodním kole ligové sezony zařídil dvěma góly fotbalistům Jablonce výhru 2:0 nad Bohemians 1905. Jednadvacetiletý talent potvrdil, že má "Klokany" jako velmi oblíbeného soupeře. Proti Pražanům dvakrát skóroval i před rokem v barvách Příbrami při vítězství 4:2, připsal si proti nim tehdy první trefu v nejvyšší soutěži a jednou se prosadil i v nadstavbě v Ďolíčku.

Z celkových 12 branek v lize jich dal Matoušek proti Bohemians pět. S "Klokany" neskóroval jen vloni v září, kdy působil ve Slavii. "Asi nemám oblíbenějšího soupeře. První ligový gól proti Bohemce, první ligová výhra, celkem pět gólů. Takže já je mám rád," řekl novinářům Matoušek.

"Asi je to tím, že hrají na tři stopery. Jsou tam větší prostory. Shrnul bych to asi takhle. I Rapid teď na soustředění hrál takhle na tři stopery a taky tam byla místa na záběhy za ně," dodal reprezentant do 21 let.

Po rozpačité přípravě prožil ideální vstup do angažmá v Jablonci, kde hostuje ze Slavie. "Je to skvělé. Já v tom doufal, že mě to po té přípravě dokáže nakopnout do dalších zápasů. Jestli jsem si to takhle vysnil? Já chtěl hlavně vyhrát, zvládnout to vítězně. Góly byly jen nadstavba. Jsem rád, že to tam padlo už v první půli. Nebylo to povzbuzení jen pro mě, ale pro celý tým. Pomohlo nám to ten zápas zvládnout," uvedl Matoušek.

Dva góly v jednom ligovém utkání dal potřetí v kariéře. Poprvé se mu to povedlo před rokem proti Bohemians a pak ještě na závěr uplynulého ročníku proti Dukle. "Když jsem dal ty dva góly proti Bohemce poprvé, tam byl můj první ligový gól, první ligová výhra. Takže to řadím stejně jako dnes," srovnával Matoušek.

Skóre otevřel v 19. minutě po své typickém úniku. Po dlouhém výhozu brankáře Vlastimila Hrubého si obhodil obránce Daniela Köstla a brejk zakončil přesně k tyči. "Já jinak gól ani snad dát nemůžu než po rychlém brejku. Byl tam skvělý výhoz od Hrubase, skočilo to o zem, dal jsem si to do běhu, přesprintoval stopera a pak už šel jen sám na bránu," konstatoval.

Pojistku přidal v 84. minutě netradičně hlavou. "Snad můj první gól hlavou. Divím se, že jsem tam byl takhle sám a dokázal to vůbec takhle trefit," řekl Matoušek.

Na premiérový hattrick už mu nezbyl čas a v závěru střídal. "Jelikož jsem to dal až v 84. minutě, pak už by to muselo jen vyplynout jedině z nějakého brejku. Bylo by to krásné dát první hattrick, ale třeba padne příště," dodal Matoušek.