Kúdela opouští Slavii. Zamíří do Indonésie, hrát bude za klub Persija Jakarta

Cena plynu pro evropský trh dnes klesla pod 80 eur za megawatthodinu. Dostala se tak nejníže od února, než začala válka na Ukrajině. Ukazují to záznamy ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility v Nizozemsku, který je pro evropský trh určující. K poklesu cen přispívá i rychlé plnění zásobníků, což snižuje obavy z dopadů případného zastavení dodávek plynu z Ruska.

Krátce po 14:00 SELČ se cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v červenci pohybovala ve virtuálním obchodním uzlu kolem 78,50 eura (1934 korun). Proti předchozímu dni tak vykazovala pokles přibližně o 1,4 procenta. Ceny se začaly zvyšovat už loni na podzim, podle části ekonomů v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu (European Green Deal), ve které Evropská unie stanovila harmonogram rychlého odklonu od fosilních paliv.

Před rokem se cena plynu ve virtuálním obchodním uzlu pohybovala kolem 19 eur za megawatthodinu, ale už před koncem loňského roku překročila 120 eur za megawatthodinu, než se opět snížila. Krátce po ruské invazi na Ukrajinu stál plyn přechodně i 345 eur.

Ruská plynárenská společnost Gazprom už v dubnu zastavila dodávky plynu do Polska a do Bulharska a pak i do některých zemí na severu Evropy se zdůvodněním, že odmítly za plyn platit v rublech. Rusko začalo platby ve své měně vyžadovat po invazi na Ukrajinu, když na něj západní země uvalily sankce, a většinu finančních transakcí mezi Ruskem a Západem tak znemožnily.