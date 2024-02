Kotal kvůli zdraví skončil u fotbalistů Hradce Králové, tým převzal Horejš

Hradec Králové podruhé během sezony fotbalové ligy mění trenéra. Na pozici u dvanáctého týmu tabulky rezignoval ze zdravotních důvodů Václav Kotal, jenž v září nahradil odvolaného Jozefa Webera. Novým koučem se stal David Horejš. Východočeši o tom informovali na webu.

Vedení klubu po sobotním ligovém duelu s Mladou Boleslaví (0:0) veřejně vyjádřilo Kotalovi důvěru. Reagovalo tím na spekulace v médiích, že je pozice jednasedmdesátiletého trenéra v ohrožení. Bývalý kouč Sparty, Jablonce nebo Brna nakonec skončil na vlastní žádost, v Hradci Králové by ale mohl pokračovat v roli konzultanta.

"Bohužel mě v poslední době potkaly zdravotní problémy, které musím řešit. Proto jsem se po dohodě s vedením klubu rozhodl, že skončím na pozici hlavního trenéra. Pokud bude zájem, tak bych se mohl vrátit do práce v klubu. Vše ale záleží na mém zdravotním stavu, který je teď pro mě rozhodující," uvedl dosud druhý nejstarší kouč v soutěži po plzeňském Miroslavu Koubkovi, který trénoval Hradec Králové v minulých dvou sezonách.

"V návaznosti na naše nedělní prohlášení znovu opakuji, že trenér Kotal má naši absolutní důvěru i podporu. Bohužel, fotbal někdy musí jít stranou. Vaškovi nyní přeji především co nejrychlejší zotavení, v klubu na něj budeme všichni myslet a těšíme se na to, že co nejdřív začne vykonávat funkci konzultanta u A-týmu," uvedl sportovní ředitel Jiří Sabou.

Kotal se v září vrátil do známého prostředí, jeho další angažmá na východě Čech ale trvalo jen pět měsíců. V Hradci Králové působil už v 80. letech jako hráč, v 90. letech tam zastával pozici sportovního ředitele a mezi roky 2009 až 2012 "Votroky" trénoval. V aktuální sezoně s týmem odehrál 14 ligových kol s bilancí tři výhry, sedm remíz a čtyři porážky. V jarní části ročníku získal tři body za tři remízy.

Šestačtyřicetiletého Horejše čeká třetí ligové angažmá. Dlouholetý trenér i hráč Českých Budějovic, se kterými v roce 2019 postoupil do nejvyšší soutěže, naposledy vedl Jablonec, kde ale loni v létě po jedné sezoně skončil. Právě na severu Čech nastoupí Hradec Králové v sobotu v zápase 23. kola.

"Možnosti trénovat Hradec Králové si velice vážím. Tato příležitost je pro mě o to cennější, že mužstvo přebírám po Václavu Kotalovi, což je trenér, ke kterému chovám hlubokou úctu, a bude mi ctí s ním spolupracovat," řekl Horejš.

V této sezoně sáhlo ke změně na lavičce zatím šest ligových celků. Naposledy v pondělí skončil v Olomouci Václav Jílek, po němž převzal tým dosavadní asistent Jiří Saňák.