Konec. Obránce Hubník se ve 37 letech rozhodl uzavřít fotbalovou kariéru

Bývalý fotbalový reprezentant Roman Hubník ukončil profesionální kariéru. Sedmatřicetiletý obránce naposledy působil v Olomouci, která o jeho rozhodnutí informovala na webových stránkách.

Hubník získal tři mistrovské tituly s Plzní a jeden s pražskou Spartou.

Hubník se do mateřské Olomouce vrátil před dvěma lety po vypršení smlouvy ve Viktorii, kde také dělal kapitána.

"V Plzni to byly neskutečné časy. Řadím to v kariéře nejvýš. Díky Lize mistrů a taky že jsem se dostal i do reprezentace. V Hertě jsme postoupili do bundesligy, což beru taky jako takový malý titul. Tituly v Plzni jsem si ale užíval asi nejvíc," řekl důrazný stoper, který v zahraničí oblékal i dres FK Moskva.

V české nejvyšší soutěži si připsal 307 utkání, 12 gólů a osm asistencí. Jubilejního 300. startu dosáhl v březnu proti Liberci.

"Je pravda, že když jsem se z Plzně vracel do Olomouce, tak už jsem to v hlavě měl, že by bylo hezké na těch 300 zápasů dosáhnout," přiznal Hubník.

"Je to klub legend a něco to opravdu znamená. Ale teď jsem rád, že už to mám za sebou," uvedl tehdy.

Nyní se bude naplno věnovat svému podnikání. "Věřím, že se mi v něm bude dařit. Díky všem," dodal Hubník, jenž za národní tým odehrál 30 duelů, dal tři branky a zúčastnil se dvou evropských šampionátů.