Kdo je Tykač? Čtvrtý nejbohatší Čech, tvrdý obchodník, filantrop i fanoušek Slavie

Podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, ale také v realitách a financích. Patří k nejbohatším Čechům, podle české mutace časopisu Forbes mu s majetkem 183,3 miliardy korun patří čtvrté místo. Nyní se Pavel Tykač stal majitel fotbalové Slavie.

Pavel Tykač ovládá zejména druhého největšího výrobce elektřiny v ČR Sev.en Energy, do které patří severočeské hnědouhelné doly Vršany a ČSA, elektrárny Chvaletice a Počerady a teplárny ve Zlíně a v Kladně. Prostřednictvím dalších firem skupuje Tykač akcie, například Monety nebo ČEZ. Angažuje se i v zahraničí.

Třetí vlna privatizace

Tykač se narodil 15. května 1964 v Čelákovicích u Prahy. Absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT a někdejší obchodník s počítači v polovině 90. let proslul jako tvrdý manažer. Skupina Motoinvest na sebe upoutala pozornost v roce 1995, kdy rozjela takzvanou třetí vlnu privatizace. Díky mohutné reklamní kampani tehdy získala od drobných akcionářů významné podíly v řadě fondů či bank. Mezi nimi byla i Agrobanka, která však v roce 1996, kdy ji Motoinvest kontroloval, zkrachovala. Proti aktivitám finanční skupiny zasahovala Česká národní banka a zajímala se o ni také policie.

Angažmá v politice

V roce 1999 byl Tykač krátce poradcem ministra financí Iva Svobody (ČSSD, nyní SOCDEM), po rozpadu Motoinvestu se ale stáhl do ústraní a o jeho aktivitách se v médiích objevovaly jen sporadické informace; věnoval se například obchodu se špatnými dluhy. Na scéně se znovu objevil v roce 2006, když získal 40 procent Mostecké uhelné (MUS; později Czech Coal, jeden z předchůdců dnešní Tykačovy skupiny). Zcela ji ovládl v roce 2011.

Spory s velkými hráči

V minulosti se v médiích propíraly Tykačovy spory - obchodní i osobní - s jinými důležitými hráči v energetickém byznysu, Martinem Romanem (někdejší šéf ČEZ) a Danielem Křetínským (většinový vlastník EPH). Situace se ale nakonec uklidnila a Tykač se s oběma dohodl. V minulosti několikrát uvedl, že hodlá své podnikatelské aktivity omezit. "Již několik let nespatřuji žádný zvláštní význam ani budoucnost v tom, že bych nějak intenzivně dělal byznys," řekl novinářům třeba v roce 2014.

Fanoušek sportu

Kolem sportu se dosud Tykač pohyboval zejména jako fanoušek - podporuje fotbalovou Slavii a často navštěvuje její zápasy v Edenu - nebo sponzor některých aktivit v regionech, kde působí jeho firmy. Letos na podzim se například na litvínovském stadionu Ivana Hlinky konal čtvrtý ročník turnaje Sev.en Hockey Cup pro dětské týmy z Litvínova, Pardubic, Zlína a Kladna. Kromě mládežnického hokeje letos Tykačovy firmy podpořily třeba mostecký ženský házenkářský klub.

Investice v zahraničí

V posledních letech rozšiřuje své podnikání v zahraničí, na začátku loňského roku začala řídit všechny investice v cizině, které dříve realizovala Sev.en Group, nová společnost Sev.en Global Investments. Sev.en Energy po rozdělení řídí česká aktiva skupiny. Letos v dubnu například Tykačova skupina oznámila, že koupila těžební práva k více než dvěma miliardám tun uhlí ve Spojených státech. Skupina v USA již vlastní dvě společnosti, které působí ve státech Wyoming, Ohio, Illinois a Západní Virginie.

Letos v září Sev.en Global Investments oznámila, že kupuje podíl 51 procent v producentovi metalurgického uhlí Coronado Global Resources, který působí v USA a Austrálii. V Austrálii zahrnuje portfolio skupiny elektrárnu Vales Point Power Station, uhelný důl Chain Valley Colliery, společnost zabývající se těžbou prémiového hnojiva Australian Salt Lake Potash a také Sev.en Royalties, která vlastní těžební práva na uhelné zásoby.

Koncem listopadu pak Sev.en Global Investments podepsala závaznou dohodu o převzetí 51procentního podílu vietnamské uhelné elektrárny Mong Duong 2 od americké společnosti The AES Corporation. Transakce ještě podléhá schválení vietnamskými úřady.

Vzdělávání

Nedávno se Tykač začal výrazněji angažovat ve vzdělávání. Nadace C-EDUCA, kterou založil spolu s majoritním akcionářem zbrojovky Colt CZ Group René Holečkem, v listopadu podepsala smlouvu o dlouhodobé spolupráci a podpoře se soukromou vysokou školou CEVRO. Cílem je transformace školy na vysokou školu univerzitního typu (taková škola vyučuje mimo jiné doktorský studijní program a věnuje se vědě). Z téměř tří desítek českých soukromých VŠ jsou takové jen tři.

Filantropie

Tykač společně se svou ženou Ivanou též založili obecně prospěšnou společnost Women for Women, která iniciovala projekt dotovaných obědů pro děti ze sociálně slabých rodin. Oba patří k významným českým filantropům. Podle tisku vychovávají devět dětí, část z předchozích manželství.

Kontroverze

Jeho jméno ale také dodnes vyvolává reminiscence na "divoká" 90. léta minulého století. V té době byl hlavní postavou dravé finanční skupiny Motoinvest. O Tykačovi se často psalo i v souvislosti s vytunelováním CS fondů, jeho stíhání žalobci opakovaně zastavili.

Tykačova první manželka Daniela svého času budila pozornost spojením se sektou Avenna a výstavbou mohutného betonovém komplexu u obce Ptyč na Plzeňsku. Sám Tykač před lety upoutal pozornost tisku okolnostmi kolem vybudování rozsáhlé vily na okraji pražských Vinohrad v sousedství Havlíčkových sadů (známějších jako Grébovka).