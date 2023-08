Karabce bych si vzal bokem a jasně mu domluvil, říká Fukal. Slavii zlobí psychika

"Všechny týmy už ztratily, což je pro fanoušky a ligu dobře," říká bývalý český reprezentant Milan Fukal v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Po šesti kolech už není ani jeden tým bez ztráty, což je pro fanouška a celou ligu jenom dobře.

Kdyby někdo vyhrál deset nebo i dvacet zápasů za sebou a jasně dominoval, byla by to nuda.

Když Plzeň vyhraje odložený zápas v Mladé Boleslavi, dotáhne se na špici na Spartu a Slavii a společně ještě s Olomoucí mohou tvořit silnou skupinu bojující o medailová umístění.

Už tedy ztratila i Slavia. V Jablonci to bylo pro ni takové nevydařené utkání. Trenér Jindřich Trpišovský hodně sestavu promíchal, přesto Slavia kontrolovala hru, jenže nevyužila šance.

Václav Jurečka neproměnil pokutový kop, to se stane, ale přišlo to v nevhodnou chvíli, kdy mohli jít hosté do vedení. Také jim nebyly uznány dva góly, nebudu rozebírat, jestli správně, VAR vše pečlivě prozkoumal.

Co se týče zakončení, neměla Slavia svůj den. Opět. Nevyužívání dominance a šancí ji však provází od začátku sezony, není to už náhoda. Je to patrně v psychice, v koncentraci na gólovou situaci, do níž se umějí slávisté dostat.

Je třeba ale i vidět, že soupeři proti ní chtějí předvést co nejlepší výkon, nenechají jí nic zadarmo. Nechtějí dostat kupu gólů.

Hodně důležitý výsledek je to pro Jablonec. Jako jediný dosud sice nevyhrál, ale aspoň jsem tam viděl velkou snahu vzdorovat lepšímu soupeři, bojovat, jezdit po zadku.

Když si připomenu zápas se Spartou, kdy v první půli naprosto odevzdaný Jablonec inkasoval pět gólů, je to ohromný rozdíl. Jestli na to naváže v dalších zápasech, je na cestě ke zlepšení.

Spartě pohodový zisk tří bodů zkomplikoval hloupým vyloučením Adam Karabec. Vzal bych si ho bokem a jasně mu domluvil. Říct mu, že je přirozené, že soupeři proti hráčům Sparty půjdou, budou se je snažit rozhodit jakýmkoli způsobem. Vražením tělem, zvýšenou agresivitou v soubojích i provokací. Tak se proti lepšímu týmu hraje.

A nelze na to reagovat nějakým máchnutím ruky, oplácením, udeřením. Musí se udržet, najít v sobě osobní odpovědnost. Karabec je mladý, bude nabírat zkušenosti, ale tohle dělat nesmí. Nelze takhle hloupě oslabit mužstvo.

Poprvé doma vyhráli Bohemains. Zatím vítězili venku v Pardubicích a Liberci, v Ďolíčku naopak padli s Teplicemi a se Slováckem. Hodně zajímavá bilance.

Přitom "Klokani" hrají podle mého pořád stejně. Akorát soupeři to na vlastním hřišti víc otevřou, což je pro Bohemku výhoda. Zalezlého protivníka dobývá těžko. Svým projevem se mi však líbí, pro jejího fanouška je jenom dobře, že vyhrála konečně i doma.

Hodně k vítězství přispěl úvodním gólem Honza Kovařík. To byla úžasná trefa, má skutečně vynikající nákop. Po zbytečné chybě přišlo hradecké vyrovnání, ale Kovařík se trefil podruhé, tentokrát "náhradní" pravou nohou. Ale zejména prvním gólem ukázal, jakým způsobem se dá překonávat uzavřená obrana.

Pardubice ve čtyřech dosavadních domácích zápasech porazily jen Karvinou, teď podlehly Slovácku. Nemyslím si ovšem, že by kouzlo jejich nového útulného stadionu vyvanulo. Souhlasím s trenérem Radkem Kováčem, že by kádr potřeboval nějaké doplnění, aby se zvýšila konkurence. Pokud budou hrát fotbal, který chtějí, nemusí se obávat. Navíc Slovácko je velice silné, těžko se poráží.